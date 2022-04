„Dostali jsme rychlý gól. Pak jsme celkem dlouho odolávali. Turnov je v tabulce první, takže to byl jasný favorit utkání. Nepředpokládali jsme, že tam nějaké body uhrajeme, ale odolávali jsme dlouho. Prohra o dva góly by byla ale určitě přijatelnější. Soupeř byl po celou dobu lepší. My jsme se snažili. Do vyložených šancí jsme se ale nedostali. Naopak Turnov ještě nastřelil dvě břevna. Jejich vítězství bylo opravdu zasloužené a jasné. My se s Turnovem srovnávat nemůžeme, jeho kvalita je oproti nám někde jinde. Alespoň, že jsme dali čestný gól, i když to byl vlastenec,“ zhodnotil vše Jaroslav Kletečka, sekretář Železného Brodu.