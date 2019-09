Albrechtice – Jablonec nad Jizerou 8:1

Do další velké šance se poté dostal Bělohlávek, sám před brankářem však mířil mimo. Vynahradil si to těsné před koncem prvního poločasu. To míč putoval po ose Sedlák – Purm Bělohlávek a ten již mířil přesně. Do kabin se tak odcházelo za vedení domácích 3:0. Brankové hody tím ale neskončily a druhý poločas pak byl velkým představením jednoho muže, domácího Zemana. Hned v první minutě druhé části hry zvyšoval na 4 : 0, v 54. minutě po nahrávce Purma pak na 5:0. O dvě minuty později přišel ve vápně faul na Purma a proměněným pokutovým kopem završil Zeman hattrick.

Skóre tak nabývalo pro Jablonec hrozivých rozměrů a nic na tom nezměnil ani jejich gól v 75. minutě. Purm po nahrávce Zemana přidal sedmý gól do sítě hostí a brankové hody ukončil – kdo jiný než Zeman v 90. minutě . Na ukazateli skóre tak byl po 90. minutách hry stav 8 : 1 a domácí fanoušci neskrývali spokojenost.

Slova trenéra Jakuba Chroustovského: “Jsem velice spokojený s plným počtem bodů z domácích zápasů. Jen neusnout na vavřínech. Chceme další vítězství z nadchazejícího zápasu v Plavech."

Branky domácích: 10. Purm, 18.Purm, 45. Bělohlávek, 46.,54., 57. Zeman, 84.Purm, 90. Zeman