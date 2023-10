Trenér Brodu Milan Mayer byl z výkonu svého týmu zklamaný. Ten zpočátku hrál dobře, ale nakonec by neobstál ani o dvě soutěže níž.

„Podali jsme ostudný výkon. Jsem z toho smutný, rozmrzelý a zklamaný. Dostali jsme nakládačku. Do 35. minuty jsme hráli docela solidně, soupeře jsme pustili do jedné šance. Po pokutovém kopu proti nám se všechno zhroutilo jako domeček z karet. Byli jsme nedisciplinovaní, dělali jsme chyby. Hráči vůbec nechápali, co je to odpovědnost a systém. Uvidíme, jak to dopadne. Budeme to v klubu řešit. Hráči předvedli výkon, který nedosahoval ani úrovně I. B třídy. Zápasy jsou jako den a noc. Po jednom je chválím za výborný výkon a následující je úplný opak. V tabulce jsme se posunuli o trochu výš a teď je zase všechno ve starých kolejích. Štve mě to možná víc, než hráče.“

FC Pěnčín – Sedmihorky 4:0 (0:0)

Spokojený s výkonem byl trenér Pěnčína Emil Šafář. Střelci předvedli parádní góly. Poločas byl sice

0:0 a domácím chybělo to správné fotbalové koření. Na míči byli ale lepší. Sedmihorky se hned nehodlaly vzdát.

„Soupeř hrál dobře, šel do dvou, třech brejků, které ale nedořešil. My jsme měli v první půli několik šancí, třeba Pelta, Štemberk nebo Pour, ale gól nedali. Proto skončil poločas tak, jak skončil. Do druhého jsme si řekli, že musíme přidat, protože to za nás nikdo nevyhraje. A už jsme hráli tak, jak se chceme prezentovat. Když jsme dali na 1:0, tak pak už jsme byli pány na hřišti. Druhý poločas byl jen o nás. Ještě další dvě, tři brankové situace mohly skončit gólem. Pak už jsme si mohli dovolit prostřídat a trochu čarovat se sestavou, vyzkoušet nějaké experimenty a přeskupení,“ řekl kouč Pěnčína Emil Šafář.

Zklamaný byl jeho jmenovec. První a druhý poločas byl v podání jeho svěřenců jako černá a bílá.

„První poločas byl 0:0, domácí byli o něco lepší. Šance jsme měli my i oni. O poločase jsme si něco řekli v kabině a přitom jsme udělali na hřišti něco úplně jiného. Domácím jsme tak darovali tři góly během pěti minut, výsledek byl jednoznačný,“ neměl dalších slov trenér Sedmihorek Pavel Šafář.

Honza Díl dovedl Pěnčín k vítězství. Ten v dalším kole přivítá Sedmihorky

Lomnice n. P. - Višňová 0:1 (0:1)

Podle domácích to byl remízový zápas proti docela těžkému soupeři. Ve 45. minutě se naděje Lomnice rozpadly.

„Udělali jsme velký zkrat, ze kterého byl pokutový kop, náš dostal žlutou kartu a Višňová nám z toho dala gól. V poločase jsme vystřídali, ale zápas to byl vyrovnaný, my i oni jsme měli několik šancí. Prohráli jsme díky naší nedisciplinovanosti. Příště jedeme do Hamrů. Ale jedeme tam překvapit, jak, to se uvidí,“ plánuje s úsměvem vedoucí týmu Lomnice Zdeněk Baudyš.



Stráž p. R. - Velké Hamry B 2:6 (1:5)

Ve Stráži bylo rozhodnuto už v prvním poločase. Pětigólový náskok neměli domácí sílu zkorigovat, natož otočit ve svůj prospěch.

„Byli jsme po celý zápas jednoznačně dominantní. Hlavně první poločas jsme hráli dobře. 0bdrželi jsme ale dva zbytečné góly, což trochu náš výkon znehodnocuje. Ale dali jsme venku šest branek, jsme spokojení. Tři z nich vstřelil Rudolf,“ uvedl za Hamry trenér Zdeněk Bryscejn.