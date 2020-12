Áčko Mšena sehrálo kvalitní a letos asi poslední, přípravné utkání.



SOUPEŘ HNED ZAÚTOČIL

Hned v úvodu šel Náchod do vedení po zaváhání na levé straně. Mšeno se přesto snažilo skrz aktivní dvojici Vébr Hrnčíř srovnat, ale jejich šance či centry zůstaly nevyužité. Náchod poté zvýšil krásnou střelou z dálky na 2:0. Domácí se snažili snížit, avšak po ztrátě na pravé straně naopak gól na 0:3 vstřelil soupeř.

Poté se po sklepnutí Pelty dostal skrz tři protihráče do šance Vébr a proměnil. Poločas skončil 3:1.



ZMĚNY JIM POMOHLY

Skóre neodpovídalo průběhu, soupeř předvedl kvalitu v zakončení. Trenér Procházka v poločase provedl několik změn a v druhé půli si Mšeno vytvořilo další tlak a na 3:2 snížil Vébr. Následně Náchod využil přečíslení na pravé straně a opět zvýšil na 4:2.

Po krásném centru Bíny se prosadil hlavičkou ala Zlatan Šťovíček a změnil skóre na 4:3. Na 4:4 mohl po přihrávce Pelty vyrovnat Vomáčka, ale svoji šancí pohrdl. V závěru po ztrátě míče zvýšil Náchod na 5:3.

„Soupeři moc děkujeme, že přijel až k nám a přejeme mu hodně štěstí v jarní části sezóny,“ přáli diviznímu týmu Náchoda jablonečtí hráči.

Hrající manažer týmu Adam Pelta uvedl: „Myslím, že to byl teď náš poslední zápas. Dodržujeme všechno, co se musí. Ale rádi bychom si už normálně zatrénovali a zahráli fotbal. Bohužel, musíme se přizpůsobit situaci. Na tento týden ještě máme domluvený přátelák s dorostem FK, ale uvidíme, jestli to ještě stihneme.“



Jak vyhodnotil výkon v přípravném zápasu trenér domácího Mšena Miroslav Procházka?

„Prohráli jsme, ale za výkon se stydět nemusíme, soupeř hraje divizi. Ve druhé půli si dovolím tvrdit, že jsme byli i lepší. Stále jsme soupeře dotahovali. Dali jsme na 3:2, za chvíli to bylo 4:3. Pak se to otevřelo a až v poslední minutě, po chybě, to bylo 5:3 pro hosty. Ale výsledek v tomto utkání není tak důležitý. Důležité je, že jsme měli možnost si zahrát s kvalitním soupeřem. Jen se obávám, že o tu možnost zase teď přijdeme.“

Mšeno trénovalo dvakrát týdně při dodržení všech požadavků. „Ve středu 16.12. bychom měli hrát ještě od 17,30 hodin s dorostem FK, tak uvidíme, jestli to stihneme. A když to půjde, tak začneme zase s přípravou od čtvrtého ledna,“ plánuje další přípravu trenér.



FK Jiskra Mšeno – FK Náchod 3:5 (1:3)



Branky: 2x Vébr, Šťovíček

Sestava: Franc (Zachoval) – Šimůnek (Naštický), Košťál, Džmura, Shejbal (Dvořák) – Hrnčíř (Bína), Michálko (Pour), Hušek (Sedláček), Hartman (Šťovíček) – Pelta, Vébr (Vomáčka)