„Zápas to byl těžký. Inkasovali jsme první gól. Nakonec ale pro nás dopadl dobře, i když tam byl jeden nefotbalový zákrok na Obršlíka. Soupeř byl bojovný, ale zvládli jsme to. Jsme spokojení. Kluci jsou rádi, že už soutěž skončila. Musíme vyléčit nějaká zranění. Ale scházet se budeme ještě dál aspoň na fotbálek," řekl za Mšeno trenér David Ryšavý.

Krásná Studánka – Rychnov 2:5 (1:3)

Odložené utkání proti Krásné Studánce se hrálo za vydatného deště při umělém osvětlení na umělé trávě v Doubí. Jak už to ke konci sezony bývá a zranění přibývá, nastoupil Rychnov do zápasu jen ve dvanácti lidech. Na začátku zápasu zranil rychnovský Změškal a ve druhém poločase odstoupil ze hřiště nachlazený Havlíček. A tak hosté dohrávali v deseti lidech.

„Krásná Studánka nastoupila, dle mého úsudku, v kvalitní sestavě a s chutí do hry. Využili jsme ale dvou dlouhých míčů za obranu a v 6. minutě jsme už vedli 0:2 po brankách skvěle hrajícího Dupače. Ve 22. minutě si hosté smolně trefili míč do vlastní sítě - 0:3. Do poločasu snížil stav za Studánku na 1:3 Picek,“ řekl k zápasu trenér Rychnova Ondra Králíček.

Druhý poločas byl obdobný. Hosté drželi více míč a byli aktivnější. Také kvalitně bránili, protože Studánka nemohla najít klid ve své hře a hráči těžko překonávali střed hřiště.

Do konce utkání se svátečně dvakrát trefil Králíček a za Studánku snížil Lang v 87. minutě. Skóre se zastavilo na 2:5 pro Rychnov.

Semily – Ruprechtice 1:3 (1:1)

„Na prvním místě musím pogratulovat Ruprechticím, které zaslouženě zvítězily. Pro nás skončil už tak výsledkově nevydařený podzim ještě o něco nešťastněji. Náš výkon vlastně navázal na dva předchozí a soupeř toho dokázal patřičně využít. Už v prvním poločase jsme měli velké problémy na balónu, myslím, že tentokrát při nás stálo i štěstí, že do druhého poločasu se šlo za nerozhodného stavu. Co považuji za veliký problém je, že i druhý gól, stejně jako ten první, stejně jako už tolik gólů v této sezóně, jsme inkasovali po standardní situaci. Pak nás navíc rozhodčí poslal do deseti, a i když jsme se rozhodně nevzdali, soupeř si dokázal zápas pohlídat. Na některých hráčích, ale hlavně na týmu jako celku, bylo vidět, že nám chybí trénink, že nejsme zvyklí na umělou trávu a snad se projevila po spoustě vynucených změn i určitá nesehranost. Velice smutné je, že ve městě, jakým jsou Semily, nemají fotbalisti v tuto roční dobu kde trénovat," zalitoval trenér Semil Miroslav Hejduk.