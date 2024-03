ilustrační foto: Pěnčín B - Turnov B | Foto: Josef Březina

Konec podzimu béčku Turnova v I. B třídě východ příliš nevyšel. V Zimním poháru Libereckého kraje ale mladí hráči udělali trenérovi Karlu Vodrážkovi radost.

"Trochu jsem je namotivoval. Zatím nám to vychází. Ale stále se pereme s absencí gólmana, to je náš velký problém. Je zraněný. Chytá za nás hráč z pole nebo dorostenec. Toho bych ale nechtěl vytrhávat z kolektivu dorostu. V poháru jsme porazili Pěnčín, který hraje I. A třídu, 4:2. Od něj jsme vždycky dostávali deset, jedenáct gólů. To nám chytal záložník David Pařík. A vyhráli jsme nad Rychnovem, účastníkem I. A třídy, výsledkem 4:1. Se Sedmihorkami, účastníkem krajského přeboru, jsme remizovali 3:3. V tomto zápase nám pomohli tři kluci z áčka, jeden z nich, Honza Franců, zápas odchytal. S béčkem Přepeří jsme hráli 1:0, ale zahodili jsme mnoho šancí. Kluky takové výsledky náležitě namotivovaly, dostali chuť do trénování. Mám z toho radost.“

Turnov čeká, s jakým soupeřem se potká v pokračování Zimního poháru Libereckého kraje. Úvodní část se dohrávala první březnový víkend. A I. B třída východ startuje Turnovským 23. března v Plavech. „Ty jsou na tom před jarem taky dobře. Stále platí, že my máme k dispozici v podstatě loňský dorost, tak uvidíme, jak nastartujeme. Soutěž to bude určitě zajímavá.“

Hráčů má trenér Vodrážka k dispozici celkem dost. Někteří se vrátili k týmu po zranění nebo i operaci, ale v tréninku zatím nemohli jet naplno. „Musíme hlavně vyřešit post brankáře. Když za nás bude chytat dorostenec, připravíme ho o dorostenecký věk a starosti s gólmanem se přesunou na dorost. Na druhou stranu ale kupovat hráče pro B tým je složité. Hráčů je všude málo. Tak nevím, jak to dopadne.“

Turnovští si zahráli o prvním březnovém víkendu přátelský zápas proti brodskému béčku. Malá umělka v Brodě jim ale příliš nevyhovovala. „Domácí jsou na ni zvyklí. Nám dělala problémy. Pro náš styl hry potřebujeme víc prostoru.“

Generálkou před zahájením soutěže bude utkání proti Bělé. Turnov ho má v plánu na sobotu 16. března na domácím hřišti. „Možná, že už budeme generálku hrát na přírodní trávě. Pak už začne soutěž. Pro nás je teď nejdůležitější, abychom vyřešili problém s brankářem,“ zdůraznil trenér Vodrážka.

Druhý březnový víkend dostal tým, po pohárových výhrách, od trenéra zasloužené volno.