Žáci FA Jablonec vyhráli baráž a udrželi tak ligovou soutěž

Pro klub a mládežnický úsek je velmi důležité, že druhou dorosteneckou ligu zachránili. Do poslední chvíle hráli o sestup. "Třetí liga, to by byl pro nás asi konec," zamyslel se nad úspěchem mládeže manažer klubu Adam Pelta.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

fa vyhrála baráž | Foto: Josef Březina