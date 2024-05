„Našemu A týmu se dařilo, začal velmi dobře. Měli jsme krásnou šanci už ve 33. vteřině. Kuba Obršlík šel sám na brankáře, ale, bohužel, nedal gól. Pak jsme dostali gól po naší chybě, ale musím říct, že kluci se zvedli a Honza Pavelka , který se vrátil po delší době, dal tři góly. Hrál v útoku s Kubou Obršlíkem a byl výborný. I ostatní kluci hráli skvěle po křídlech. Ruprechtice se stáhly a nechávaly nám prostory, což jsme využili. Štěpán Hujer také dobře centroval a Honza Pavelka s dalšími útočili. Nakonec jsme vyhráli 5:1, což bylo skvělé. Pak jsme přešli na hru s třemi záložníky a náš kapitán odvedl skvělou práci,“ zhodnotil trenér Mšena David Ryšavý.

Bělá – Studenec 6:2 (2:2)

„Převahu jsme měli až ve druhé půli. To jsme dali poločasový třetí gól a rychlý čtvrtý a pak už to bylo dobré. Góly dávali Kázner, Janů, Beran, Musílek, Šmíd Ondřej a Petr Šmíd. Teď se chystáme do Žibřidic, chtěli bychom tam zase bodovat. Ale máme pět kluků zraněných. Už dneska jsme to lepili, takže jsem musel kluky pochválit, protože odehráli super utkání. Jsme tři body za prvním. Budeme asi trochu přemýšlet o postupu. Máme domluvené už nějaké posily. Ale abychom to nezakřikli. Za dnešek jsem ale spokojený, bylo to krkonošské derby. Zápas měl náboj, přišlo asi čtyři sta diváků,“ dodal trenér Bělé David Grebeníček.

Mšeno dohrávalo v deseti a bez zraněného Nikrýna

Rychnov – Bílý Kostel 1:5 (0:2)

„Po delší době jsme se sešli skoro v plné sestavě a doufali jsme, že prolomíme šňůru proher. Bohužel se tak nestalo, jelikož nás dlouhodobě trápí koncovka a proměněné šance. Bílý Kostel nás potrestal vždy z rychlých akcí, na které jsme neuměli zareagovat a zabránit jim. Bohužel, výkon celého týmu nebyl vůbec dostatečný, abychom opět navázali na vítěznou šňůru a vzchopili se k lepším výsledkům,“ zhodnotil duel asistent trenéra Martin Procházka.

Semily – Vesec 2:0 (2:0)

„S Vescem jsme odehráli další dobrý zápas a navázali jsme tak na výkon z minulého týdne. Soupeř předvedl kvalitní výkon, a to jak po fyzické, tak po fotbalové stránce. My jsme ale opět dokázali hrát odpovědně před svoji brankou a když už se Vesec dostal do šance, podržel nás brankář. Na balónu jsme nehráli tolik, jak jsme zvyklí, ale přesto jsme si šance vytvářeli a gólů mohlo padnout i víc. Pro výsledek byl důležitý začátek druhého poločasu, kdy jsme se dostali pod tlak, ale ustáli jsme ho a po chvíli se nám podařilo zápas definitivně zlomit druhou brankou,“ řekl trenér Semil Miroslav Hejduk.