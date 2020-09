V prvním poločase zápasu KP Desná nedokázala navázat na výkon z utkání se Skalicí. „Odehráli jsme nejhorší poločas od začátku soutěže. Byli jsme nedůrazní, nechávali jsme domácím mnoho prostoru, sami jsme se špatně pohybovali a neposekaná tráva nám k výkonu taky nepřispěla. Nevyplňovali jsme nebezpečné prostory, v defenzivě jsme propadali a směrem dopředu jsme nebezpeční nebyli,“ tak zhodnotil utkání vedoucí týmu Desné Petr Kopal.



Desná hrála pod stálým tlakem a bylo jen otázkou času, kdy se domácím podaří nějakou šanci proměnit. To se stalo v 21. minutě. Urbánek potáhl míč po levé straně, našel ve vápně nabíhajícího Špínu, který nehlídaný skóroval. Další jejich šance byly už nevyužité.



SK Sedmihorky – TJ Desná 3 : 1 (1:0)

„My jsme zahrozili pouze dvakrát, nejprve mířil V. Kořínek slabou střelou vedle. A pak postupoval sám na gólmana Hloušek, ale zastavila ho píšťalka. Bohužel nepatřila rozhodčímu, ale jednomu neukázněnému divákovi,“ zdůraznil vedoucí mužstva. Diváci byli velkou kaňkou tohoto utkání. Šlo o členy Fan Clubu Sparty Praha, kteří trávili v areálu hřiště bujarý den od časných dopoledních hodin. Fandili domácím a jak dodal Petr Kopal, hodně nevhodně po celou dobu utkání. Padaly uražky soupeře i rozhodčích. „Nebylo v silách pořadatelů jejich chování krotit, pokuta od LKFS domácí nemine, ale k bodům nám to nepomůže,“ řekl vedoucí hostů Kopal.



Do druhé půle se snažili trenéři hráče povzbudit. „Začali jsme tlakem, ale ,bohužel, do loženky jsme se nedostali. Naopak to byl opět Špína, který zvýšil na 2:0 v 59. minutě, kdy si naběhl na centr a hlavou skóroval. Nechali jsme ho trestuhodně volného,“ zdůraznil Kopal. Domácí slavili, ale nám se podařilo o minutu později snížit. V. Kořínek vysunul Hlouška a ten překonal gólmana 2:1. Místo zvýšeného tlaku však hosté brzy opět prohrávali o dva góly. V 64. ještě Bača tutovku domácích zlikvidoval. Ovšem o minutu později již na střelu nehlídaného Kodra reagovat nemohl. A ten uzavřel skóre na konečných 3:1.

Sestava: Mucska – Kovář. J. Kořínek, P. Kořínek,Ježek, Veselouš, Kořínek V., Šindelář, Štěpnička, Pfeifer, Hloušek. Střídání: 65. Schmied, Vojtěch (Veselouš) 82. Sekanina Filip (Kovář), 85. Mejsnar Jiří (Kořínek J.) . Rozhodčí: Jirák, ŽK: 3 : 4 (Ježek, Šindelář, Kovář, Kořínek J.) bez ČK diváků: 250. Góly: 21. Špína 1:0, 59. Špína 2:0, 60. Hloušek 2:1, 65. Kodr 3:1