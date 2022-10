Asistent trenéra hostů Ondřej Králíček: „Na hřišti menších rozměrů jsme věděli, že utkání bude rychlé a důrazné. Kvalitě fotbalu ani nepomohl brzy zničený terén. I přesto jsme se snažili kombinovat a vytvářet si příležitosti ke skórování. První poločas se nám vydařil velice. Soupeře jsme až na pár závarů k ničemu nepustili a výsledek 3:0 byl zasloužený. Postupně se trefili Petr, Paldus z pokutového kopu a po úniku Dupač. Vesec je známý tím, že jejich výsledky jsou nevyzpytatelné. Často otočili nepříznivý stav ke svému prospěchu. To se pomalu začalo naplňovat i se zápasem s námi. Domácí zběsile útočili, hráli důrazněji a hned si připsali dvě branky. Nám se nedařilo udržet balón a taktické chyby v obraně přispěly k dalším dvěma brankám. Nakonec pro nás vše dobře dopadlo a i díky 2 brankám Huška si odvážíme výhru 4:5. Spokojení jsme, ale radost snižuje slabý druhý poločas, kdy jsme soupeře pustili příliš do hry.“

Bělá p. B. - Chrastava 1:4 (1:1)

Za domácí vedoucí týmu Milan Poličanský:

" Dnes jsme podali fantastický výkon. Škoda, že ne pod jiným sudím nebo jiným soupeřem. Kluky musíme jen pochválit.

Dřeli do poslední minuty. První půli jsme byli lepším týmem, ale šance nedali. Druhou půli hrubě ovlivnil sudí Smoleňák.

Nejprve si vymyslel trestný kop, poté pomezní neodmával ofside a my z těchto hrubých chyb arbitrů, dostali dvě branky.

Nejenže to štvalo všechny domácí hráče, ale díky těmto výrokům i diváky. Dnes jsme opravdu viděli, jak se nechá fotbal

během tři minut zničit. Dál pokračovat nebudu, protože bych musel být sprostý. Jinak našim hráčům patří velké díky za dnešek. "



Hejnice – Košťálov 2:6 (2:0)

Za hosty trenér Ivo Jiřiček: „Byl to zajímavý zápas. My jsme od začátku do nich bušili, pálili jsme jednu šanci za druhou. Oni ze třech útoků dali dvě branky. Do šaten se šlo za stavu 2:0 pro domácí. Všichni se divili. Ale v poločase jsme si řekl, jak na to a trošku jsme to zklidnili. A začalo nám to tam padat. Dali jsme dvě branky po standardkách, kopu z rohu, pak to byly samostatné úniky po pěkné akci. Za poločas dát šest branek, to je paráda. A to se ze začátku hrál jednoduchý, krásný, nic neběhající fotbal, tomu jsme podlehli. Čím dýl se takhle hrálo v prvním poločase, tím víc přibýval laxnější přístup. Chyběly nebo nešly finální nahrávky. A to se ve druhé půli změnilo. A velký rozdíl byl ve fyzické připravenosti, vyhrávali jsme hodně osobní souboje. Tlak v poločase se zvýšil. Teď se připravujeme na Bělou, to je derby, na které chodí i hodně našich a jejich fanoušků.“

Semily – Bílý Kostel 2:1 (1:1)

Za domácí hrající trenér Tomáš Mazánek: "Bylo to bojovné utkání, tomu napovídalo postavení v tabulce. Hrálo se o hodně. Místy to bylo nervózní, nakonec byla výhra naše a to jsme potřebovali. Jsme za výhru rádi. O víkendu nás čeká těžký soupeř, Pěnčín u Liberce, který se pohybuje také v horních patrech tabulky. Možná to bude trochu divoké. Ale věříme, že ještě nějaké body získáme, ještě není konec. Pokud vydrží dobré počasí, tak to bude fajn, když prší, tak to nikoho nebaví. Po předchozím zápase nám několik kluků omarodilo, protože se hrálo v dešti.“