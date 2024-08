Téměř do roka a do dne se opět potkaly týmy I. B třídy východ Zásada a Pěnčín B. V podzimním utkání (12.8. 2023) domácí Zásada porazila soupeře 3:1. A v jarním zápase (9.6. 2024) brala opět body ppo stejném výsledku. Jak dopadne duel do třetice? Vyhrát chtějí oba mančafty.

„Myslím, že nachystaní jsme dobře. Tým sehrál několik přípravných utkání, dá se říct, že je kompletní. Vládne dobrá nálada a atmosféra. Určitě chceme hrát o přední příčky v tabulce, takže tomu bude přizpůsobená samozřejmě i rychlá hra. Mužstvo dál povede trenér Martin Kotyza a jeho asistent Tomáš Havrda. Tato dvojice funguje velice dobře. Nemám žádný záměr to měnit. Jedeme dál, navazujeme na předešlou, podle nás, poměrně úspěšnou sezonu. Mužstvo jsme doplnili o tři nové, mladé hráče. Zápas se bude hrát v našem sportovním areálu. Zveme všechny fanoušky,“ řekl k zápasu předseda SK Zásada Miroslav Princ.

„Přípravu jsme začali před měsícem. Na prvním tréninku jsme se sešli v dost velkém počtu. Přípravné utkání jsme hráli proti áčku Hodkovic, výsledek dopadl pro nás negativně, prohráli jsme. Důležité ale bylo, že jsme si vyzkoušeli nějaké nové věci, se kterými bychom chtěli vstoupit do nové sezóny. Máme dvě posily z dorostu Velkých Hamrů, do týmu přibyli Mario Paldus, Dimo Hetsko a ze Železného Brodu přišel Jura Petrovstsiy. Do Velkých Hamrů odešel David Tokár. Co nás v Zásadě čeká, to uvidíme. Hráli jsme s ní poslední zápas loňské sezóny a prohráli jsme 1:3. Má mladý tým, ale my zase trochu zkušenější. Jedeme tam pro tři body,“ řekl za Pěnčín k úvodu sezóny Štěpán Strnad.