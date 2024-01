Nováček soutěže, Zásada, po podzimní části I. B třídy východ zakotvil na druhém místě se sedmadvaceti body. Zásada získala jen o dva body méně, než první Držkov. Na záda jí dýchalo béčko Pěnčína se šestadvaceti body.

Držkov - Zásada 3 | Video: Josef Březina

Bodově horší pro Zásadu byla střední část podzimu. Ale v závěru se na ni zase usmálo štěstí. Poslední tři utkání Zásadští vyhráli a poskočili v tabulce zase výš.

„Pro nás je to úspěch. Náš cíl na začátku soutěže byl hlavně se stabilizovat jako nováček v soutěži a hrát v tabulce do šestého místa. Být po podzimu druhý a získat dvacet sedm bodů je určitě nad plán a jsme za to rádi. Vyplatilo se nám, že máme široký kádr, což se osvědčilo v momentě, kdy jsme po utkání v Desné inkasovali vysoké tresty, čtyři červené karty. I přesto jsme se do dalších utkání sešli v relativně dobrých sestavách,“ hodnotil kapitán týmu Martin Kotyza.

Které utkání bylo nejstrašidelnější?

Tak to bylo stoprocentně v Desné. Tam jsme inkasovali čtyři červené karty!!! Z toho bychom si určitě měli vzít ponaučení. Vyučili jsme se sami a věřím, že se nám to už nestane. Doufám, že udržíme nervy na uzdě.

Které utkání bylo naopak nejkvalitnější?

Určitě to byl zápas s Držkovem, ten má svoji kvalitu, ale s námi se mu nepovedlo dát gól a porazili jsme ho. Byl to ale nejlepší soupeř, kterého jsme za celý podzim potkali.

Kdo byl na podzim největší oporou týmu?

U nás je to práce celého týmu. To, že se nám dařilo, je výsledek nás všech, jsme týmoví hráči, snažíme se o týmové pojetí hry. Nemáme jednotlivce, který by úplně svoji kvalitou vyčníval. Určitě nás ale mile překvapil náš brankář. Když jsme hráli okres, tak měl občas výpadky. Ale teď, ve vyšší třídě, chytá velice stabilně a to nás těší. Jinak je to ale, jak jsem řekl, týmová zásluha, ne práce jen jedenácti lidí, ale všech nás šestnácti, sedmnácti.

Jak jste na tom s účastí na tréninku? Některé týmy s tím mají problémy.

My v sezóně trénujeme jednou týdně. Každý si k tomu ještě trénuje, sportuje sám. Ale přemýšlíme o tom, že bychom chodili i dvakrát týdně. Přece jen je to znát, to jsme viděli třeba u Smržovky, která snad chodí i třikrát a je to vidět. Je natrénovaná. To nám trochu chybí. V tomhle bychom chtěli přidat.

Chybí vám někdo v sestavě do jara?

Vzhledem k umístění jsme spokojení, tak asi ne. Nechceme za každou cenu přivádět nové hráče. Snažíme se hrát soutěž s hráči, které v Zásadě máme. Když ale bude někdo chtít hrát za Zásadu a nám bude do týmu zapadat, nebudeme proti. Není to ale pro nás priorita. Se současnými našimi hráči jsme tam, kde jsme chtěli být, i výš.

Jak jste si užili zimní pauzu?

Scházeli jsme se do konce listopadu. Pak jsme měli pár týdnů volna. A od ledna začínáme trénovat. Rádi bychom absolvovali také soustředění na běžkách alespoň od čtvrtka do soboty.

A pak už začnete útočit na první místo I. B třídy?

Držkov je jasný favorit, to bylo vidět i v našem vzájemném zápase. I když jsme zvítězili, soupeř měl herně navrch. Neříkám, že si netroufáme. Ale vnímáme to tak, že Držkov má velmi kvalitní kádr. A samozřejmě Smržovka taky. Takže jaro bude zajímavé. Jsme rádi, že body a postavení v tabulce trochu čeříme.