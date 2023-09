Druhé domácí utkání desenští fotbalisté zvládli a porazili rezervu Přepeří vysoko 5:1. Vedení se ujali již v 6. minutě. Kopal se zbavil obránce a obstřelil gólmana na vzdálenější tyč 1:0. V 11. minutě přežila Desná tutovku hostí, kteří po rohu mířili vedle. A za tři minuty již bylo srovnáno, hosté zahrávali roh.

„Dodo si křikl „mám“, ale na balon nedosáhl, neobsazený Martínek dorážel do prázdné branky 1:1. I po vyrovnání jsme měli převahu, ale neproměňovali jsme ani velké tutovky. Ve 25., ve vyložené šanci, mířil Rimský do břevna a ve 40. přestřelil zívající branku Rais,“ uvedl za domácí vedoucí týmu Petr Kopal.

Druhou branku si připsal Rimský a ten také proměnil nařízenou penaltu, když v 59. uvolnil Pfeifer Šálka. Ten byl ve vápně faulován a Rimský upravil na 3:1.

„V 62. zachránil naši branku Dodo, zlikvidoval šanci hostů. V 73. jsme zvýšili na 4:1, po rychlé akci Pfeifera s Kopalem dorážel do prázdné branky Sekanina. Skóre na 5:1 jsme uzavřeli v 79. minutě, když si na centr Ježka vyskočil Rais a hlavičkou překonal gólmana,“ popsal klíčové okamžiky utkání Kopal.

Každý týden není posvícení. Desná soupeře přehrála, byla lepší. Přepeře hořely na stoperech. Po ještě dobrém prvním poločase, za stavu 1:1, to vypadalo pro ně nadějně.

„Pak nám hráč Desné s číslem deset, asi jejich nejlepší, dal dva góly. Zkoušeli jsme nové rozestavění, to se ale moc neosvědčilo, asi zůstaneme u původního. Soupeř byl lepší. Nejsme zvyklí na umělku, ta nám taky dělala problémy, balón reagoval jinak, než na trávě. Příště jim to doma vrátíme. Ale jedeme dál, teď máme doma béčko Brodu. Po čtyřech zápasech máme dvě výhry, dvě prohry, jsme uprostřed, takže nic dramatického,“ dodal Martin Kvapil, vedoucí týmu Přepeří.

Lučany – Jablonec n. Jizerou 2:2 (1:1)

za hosty trenér Robert Chlup:

„Kluci bojovali, už jsme mysleli, že vyhrajeme, ale v 86. minutě jsme dostali gól z penalty. Ať jiní posoudí, jestli měla být nebo ne. Pro nás to ve čtvrté minutě před koncem zápasu byla škoda. Ještě jsme chtěli prostřídat. Utkání bylo vyrovnané. Kluky bod potěšil. Loni nám daly Lučany osm gólů, ale my jsme je pak porazili doma. My jsme byli dnes komplet, to je dobře, remíza asi spravedlivá. Příště máme doma Jilemnici, tak se necháme překvapit, doma bychom to chtěli zvládnout.“

Po výborném minulém zápase se Lučanům podařil začátek i proti Jablonci nad Jizerou. Jen se jim nedařilo v koncovce .Soupeře měli domácí od začátku pod tlakem, ale ke gólu to nevedlo. Před bránou soupeře jim chyběl důraz a někdy i víc klidu. Za neproměněné šance přišel trest, když se soupeř poprvé dostal na domácí polovinu, z rychlého úniku nastřelili tyč, míč se odrazil k noze soupeřova hráče a ten ho poslal do vedení.

„Náš tlak ale pokračoval a přišlo vyrovnání , když Kočí se dostal k odraženému balonu a střelou šajtlí k tyči vyrovnal. A když soupeřův gólman pochytal naše šance, šlo se do kabin za vyrovnaného stavu. Šance jsme měli i v úvodu druhé půle, ale k ničemu to nevedlo. Soupeř hrozil z rychlých protiútoků a z jednoho, po naší chybě, šel do vedení. To držel až do závěru utkání. V něm jsme se přeci jen dostali do tlaku a po faulu jsme kopali penaltu, kterou bezpečně proměnil Toman. Do konce se pak již nic nestalo a týmy se tak o body podělily,“ hodnotil duel Svozil, trenér Lučan.

Jilemnice u nováčka v Zásadě neuspěla. Pěnčín bodoval podle plánu

Jilemnice – Albrechtice 3:2 (2:0)

„Hosté hráli dobře, lepší byli na balónu. My jsme možná měli větší šance, ale udělali jsme tři chyby a byly z toho tři góly. Vyhráli zaslouženě. Přišli fanoušci, atmosféra dobrá. Příště hrajeme proti Plavům, s nimi jsme už dlouho nevyhráli. Hrajeme doma, tak se o to pokusíme. Už bychom se mohli sejít v solidní sestavě. Snad se nám zadaří,“ přeje si za Albrechtice Jan Pipek.

Zásada – Plavy 1:4 (1:2)

Jednou to přijít muselo. Plavy si domácí zkušeně pohlídaly. Zásada neměla špatnou sestavu, ale pár hráčů jí chybělo. Dostala brzo gól, stihla vyrovnat, ale Plavy přidaly další. A ve druhém poločase si to už zkušeně pohlídaly.

„ Z brejku nám daly dva góly. My jsme tentokrát nedokázali dát gól. Jeden byl málo. Možná jsme takovou malou facku potřebovali. Příště máme doma Harrachov, to bude asi podobný soupeř. Musíme se proto z dnešního zápasu ponaučit,“ řekl za domácí kapitán Martin Kotyza.

„Vyhráli jsme zaslouženě. Šancí jsme měli víc. Taky jsme se dneska dobře sešli. Měli jsme dobrou sestavu, i když někteří hráči ještě chyběli. To, co jsme si řekli v kabině, to jsme splnili. A podle toho to dopadlo i výsledkově. Bylo to vyhecované derby, mělo náboj, ale hrálo se slušně,“ uvedl za Plavy trenér Jaroslav Pekelský:

Zásada si možná na soupeře věřila, ale Plavy, když se sejdou, jsou nebezpečným týmem. Tentokrát se tak stalo a na hřišti to bylo znát. V týdnu si ještě přivedly jednoho mladého hráče, novou posilu do obrany. A ten byl na hřišti také vidět. „Hráli jsme vzadu v klidu, konstruktivně, dokázali jsme to rozehrát. Dostávali jsme se do spousty šancí. Příště jedeme do Albrechtic, snad nám to tam vyjde stejně,“ přeje si Pekelský.

Pěnčín B – Držkov A 3:3 (0:1)

„Pro nás je remíza ztráta. Hráli jsme nejlíp v celé sezóně, byli jsme lepší na balónu. Bohužel, ve třetí minutě jsme udělali individuální chybu a dostali jsme z ní gól. Neproměnili jsme některé šance, nastřelili jsme tyčku. V poločase jsme 1:0 prohrávali,“ popsal úvod trenér domácích Jan Řezáč.

O přestávce si domácí řekli, že musí takhle pokračovat a góly přijdou. Opět ale udělali chybu a dostali ve 46. minutě na 0:2. Hráli stále stejně, byli na balónu, hráli kombinační fotbal, dostávali se do šancí. Dokonce snížili, za tři minuty vyrovnali a za pár minut jsme stav utkání otočili.

„Bohužel, místo toho, abychom hráli aktivně, tak jsme se zatáhli. V poslední vteřině, po rohovém kopu, jsme dostali na 3:3. Hráče jsem ale musel pochválit. Držkov hrál v plné sestavě. Jsem rád, že jsme ho přehráli. Byli jsme lepším týmem jak v prvním, tak ve druhém poločase,“ zhodnotil Řezáč.

Další kolo hraje jeho tým doma proti Lučanům. Těm mají co vracet, dvakrát s nimi remizovali. Chtějí si připsat další tři body.

„Z obou stran se hrál slušný fotbal, bez zákeřností. Vedli jsme 2:0, ale byl to jeden z nejhorších zápasů, který jsme zatím hráli. Sice jsme měli šanci, dali jsme z ní gól, ale bylo znát, že Pěnčín má mladý, běhavý tým. To nám dělalo starosti, nebyli tak fotbaloví, ale byli rychlí,“ zhodnotil výkon Držkova trenér Evžen Dvořák.

Hosté se těžko dostávali do hry. Se štěstím vedli 2:0, ale mohli také 3:1 prohrávat. Dostali během v patnácti minut tři góly. Pak začali hrát fotbal. Měli ještě dvě, tři tutovky. V 90. minutě kopali roh. Balón doslova dotlačili do brány soupeře na 3:3.

„Závěr byl pro nás šťastnější a remíza zasloužená. Šance byly na obou stranách. Přišli fanoušci a byli spokojení stejně, jako asi obě mužstva za získaný bod. Ten nás posunul na první místo v tabulce, protože Turnov i Smržovka prohrály. Byla to taková nedělní fotbalová pohoda. O bod soutěž vedeme, těší nás to. Ale hlavně si jdeme zahrát fotbal na pohodu. Loni se nám moc nedařilo. Ale předloni jsme soutěž vyhráli bez jediné porážky, jen se dvěma remízami. To asi letos nebude,“ zavzpomínal Dvořák.

Držkov má v dalším kole doma Smržovku, čeká, že to bude taky těžké utkání, protože hosté mají mladé a běhavé hráče.

Železný Brod B – Smržovka A 2:1 (1:1)

Domácí nastoupili v lepším složení než minule, uzdravili se už zranění hráči, hráli v takovém kádru, v jakém by si představovali hrát na celou sezónu. Věděli, že Smržovka je kvalitní soupeř, má vysoké hráče, silové, ale i technicky šikovné hráče.

„Uzpůsobili jsme taktiku prvního poločasu. Byli jsme v první půli jednoznačně lepší, neproměnili jsme několik šancí. Z jedné soupeřovy střely jsme dostali gól. Do konce poločasu jsme vyrovnali z penalty,“ řekl za domácí Oldřich Aubrecht.

Do druhé půle vstoupili Brodští hůř, hra se vyrovnala. Kolem 60. minuty nastalo dvojí vyloučení na jedné i druhé straně. K vidění byla hra nahoru dolů, šance se rodily na obou stranách.

„Nás také jednou zachránil gólman. V 92. minutě jsme se štěstím vstřelili gól a získali tak tři body. Jsme spokojení. Smržovka byla kvalitní soupeř. Přijelo ji podpořit hodně fanoušků, kteří spolu s našimi vytvořili báječnou atmosféru. Věřím, že v příštím zápase proti Přepeřím s takovým naším výkonem máme šanci vyhrát a naplno bodovat. Tentokrát se nám to konečně podařilo. Hráli i kluci, kteří doposud kvůli práci nebo rodině, hrát nechodili. Z áčka jsme měli půjčeného jen jednoho hráče. Bylo vidět, že B tým svoji kvalitu má. A v takové sestavě, v jaké jsme dnes nastoupili, jsem klukům věřil,“ zdůraznil Aubrecht.

„Utkání s několika šancemi na obou stranách. Bohužel u obou týmů došlo k vyloučení, což ovlivnilo závěr utkání, kde domácí byli šťastnější gólem v závěru,“ stručně zhodnotila výkon hostů vedoucí týmu Veronika Verešová.

Harrachov – Turnov B 2:1 (1:0)

Na bezvadně připraveném hřišti, za slunečného počasí sehrál Harrachov kvalitní zápas, před kterým se na soupeře náležitě nachystal.

„Řekli jsme si, že hraje poslední s prvním a že je potřeba se hře věnovat víc, než normálně. A vyšlo to. Soupeř má dobrý tým, mladé hráče. Nám se už tři kluci zranili, včetně klíčového střeďáka. Kluci se semkli, hráli dobře. Jsem spokojený,“ zhodnotil trenér Pavel Dolenský.

Harrachov tak získal první tři body, které pak zaslouženě oslavil. V dalším utkání mu budou chybět zranění, ale na soupeře se zase nachystá. „Jedeme do Zásady, tam to bude těžké, má velice kvalitní hráče,“ konstatuje trenér Dolenský.

„Soupeř potřeboval bodovat, tak se na nás dobře připravil. Jsou to jednou generačně starší hráči. Zakopali se na vlastní šestnáctce a spoléhali na protiútoky. Posadili jsme je na koně naší chybou, zbytečnou ztrátou na prostředku. Soupeř to nakopl dopředu, gólman špatně vyběhl, přehodil ho a bylo to 1:0. Tím to bylo ještě těžší,“ popsal hru za hosty trenér Karel Vodrážka.

Z jeho pohledu Harrachov bránil. V jednom okamžiku došlo ke srážce hlavou turnovského gólmana s harrachovským stoperem, gólman otřes mozku, stoper zlomený nos.

„Neměli jsme náhradního brankáře, do brány šel hráč z pole. Podařilo se nám ale vyrovnat po trestném kopu dorážkou. Pět minut před koncem jsme ale nezvládli jednoduchou situaci v rohu hřiště. Přišel trestný kop, balón se dostal do šestnáctky, tam si odražený míč našel kapitán soupeře a prostřelil všechno, co mu stálo v cestě. A bylo rozhodnuto. Nebudeme to mít dál jednoduché,“ dodal Vodrážka.

Turnov má mladý tým, který má chuť hrát. Zatím sbírá zkušenosti, ale trenér mu věří. O víkendu si poměří síly s Desnou.



„