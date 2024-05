„Soupeř byl hodně slabý. Nedařilo se jim a my jsme naopak hráli dobře. Pro ně to bylo asi trápení. Jedeme v dalším kole do Turnova. Hrají tam mladí kluci, běhaví, navíc na velkém hřišti. Uvidíme, co nám neděle přinese,“ řekl po zápase vedoucí týmu Jan Pipek.

Zásada – Turnov B 3:0 (0:0)

„Mladí kluci z Turnova běhali , takže jsme rádi, že se nám to povedlo. Určitě jsme hráli dobře takticky. Dali jsme gól a trochu jsme na ně počkali. A pak jsme zápas dobře dohráli až do konce. Už v prvním poločase jsme měli šance, ale, bohužel, se nám nic nepodařilo proměnit. Ale ve druhém poločase se nám to podařilo a jsem rád, že jsme přidali druhý a třetí gól. Příští týden máme derby s Držkovem. Na podzim jsme tam vyhráli, takže si myslím, že Držkov nám to bude chtít oplatit, bude to určitě dobrý zápas. Jsme rádi, že na fotbal teď chodí hodně lidí, i tři stovky,“ chválil podporu fanoušků kapitán Zásady Martin Kotyza.

„Měli jsme málo lidí, takže jsme měli možnost pouze dvou střídání. První poločas byl dobrý, dostali jsme se do tří šancí, třikrát jsme šli sami na brankáře. Bohužel jsme ani jednu neproměnili. Oni měli také asi tři šance, náš brankář nás podržel, a pak v padesáté třetí minutě prostě ten Mrkvička, nebo jak se jmenuje, utekl po levé straně a dobře loboval přes vyběhnutého Stýskala. Takže oni se trochu uklidnili. My jsme se snažili o vyrovnání, bohužel, prostě to nebylo dostatečné. Brankář chytal celkem dobře, a asi v osmdesáté třetí minutě, když jsme otevřeli hru a snažili se vyrovnat, oni využili naší otevřené obrany a dali druhý gól. A tam už jsme pochopili, že už asi nemáme šanci na obrat. A ještě v nastaveném čase se Vágner , který přišel ze střídačky, prokličkoval a pojistil domácím vítězství. Mrzí mě, že z těch tří šancí, kdy jsme opravdu šli sami na brankáře - Dlesk, Hvizd a Havel, jsme gól nedali. Havel ho přeloboval. Ale míč spadl na horní síť, jak ho brankář přizvedl. A ve druhém případě také. V dalším kole máme Albrechtice. Ty umějí střílet góly na svém hřišti. Ale my věříme, že ještě něco uhrajeme,“ přeje si trenér turnovského béčka Karel Vodrážka.

Dvořák: Rozhodčí se omlouvali. Pozdě. Bylo to na červenou

Lučany – Desná 2:4 (2:3)

„Začátek byl z naší strany špatný, do dvacáté minuty jsme po individuálních chybách prohrávali o dva góly. Z naší špatné hry nás dostalo špatné vyběhnutí domácího gólmana, díky němuž jsme snížili na 2:1. Od tohoto okamžiku jsme domácí přehrávali a do poločasu skóre otočili na 2:3.Také druhý poločas jsme začali převahou, ale šance jsme nedokázali dotáhnout do konce. Potom přišel tlak domácích, kdy několikrát ohrozili naší branku, Doležal si však se všemi příležitostmi domácích skvěle poradil. Nakonec se nám podařilo domácí mužstvo přehrát a dotáhnout utkání do vítězného konce,“ chválil vedoucí týmu Desné Petr Kopal.



Držkov – Plavy A 3:3 (2:2)

„Vyrovnali jsme na 3:3 až v 92. minutě. My jsme prohrávali už od první minuty, špatně jsme začali. Pak jsme sice vyrovnali, ale celou dobu jsme byli trochu v nevýhodě. Musím ale říct, že to byl slušný fotbal, bez zákeřností a neslušných výlevů, pěkný z obou stran. Problém byli zase rozhodčí. Jeden bod je dobrý. Pozitivní závěr je, že jsme hráli až do konce, bod zůstal u nás a že jsme neprohráli,“ hodnotil trenér a hráč Držkova v jedné osobě Evžen Dvořák.

„Myslím, že jsme ten zápas měli jasně vyhrát, ale, bohužel, jsme neproměnili mnoho šancí. Vyrovnávací gól jsme dostali v 93. minutě, kdy náš hráč byl faulován. Naši hráči očekávali, že faul bude odpískán, ale rozhodčí to neudělal a soupeř nám dal gól a bylo po zápase. Takže samozřejmě jsme z výsledku zklamaní. Měli jsme tři body a myslím, že jsme si je i zasloužili. Ale, bohužel, se nám nepodařilo zvítězit. Mohli jsme dát ne tři, ale třeba šest gólů. Měli jsme spoustu šancí, neproměnili jsme je,“ hodnotil trenér Plavů Jaroslav Pekelský.



Jilemnice – Harrachov 5:0 (3:0)

„Soustředili jsme se sami na sebe a trpělivou hrou jsme Harrachov prakticky do ničeho nepustili. Ráz celému zápasu dal první poločas, dali jsme mezi sedmnáctou a osmnáctou minutou dva góly a bylo vlastně po zápase. První gól jsme dali z penalty. A pak jsme během minuty dali další dva a poločas skončil 3:0. Na začátku druhého poločasu měli hosté jednu ojedinělou šanci, kterou jsme dobře zablokovali. Byl to rohový kop, ale postupem času jsme přidali ještě dvě branky a vyhráli jsme s konečným skóre 5:0. Ale musím říct, že v druhém poločase nám jeden gól neuznali kvůli ofsajdu. A další čtyři gólovky hosté jen tak tak zablokovali, nebo jim je vychytal brankář, který celý tým uchránil od vyššího skóre. Jako trenéři jsme spokojení s tím, že jsme v pěti zápasech na jaře neinkasovali žádný gól. To je pro mužstvo velký plus. Samozřejmě se budeme připravovat na další zápas. Chceme se na něj dobře připravit. My nikoho nepodceňujeme. Chceme jít do zápasu s pokorou a zvládnout ho, abychom se mohli odrazit dál. Tabulka se vyrovnala a na první místo ztrácíme už jen jeden bod. Chci od svých hráčů jednu věc, aby si zápas užili a podpořili ho a měli z něj radost. Když pak přijde člověk do kabiny a vyhraje se 5:0 a vidí na hráčích radost a zodpovědný přístup, to je ta nejlepší odměna i pro trenéra,“ hodnotil trenér Jilemnice Aleš Skalický.

„Do Jilemnice nás jelo jedenáct plus dva kluci na střídačce. Asi to nebyla optimální sestava. A Jilemnice body asi nutně potřebuje, aby postoupila. Podle mě tam mají osm nebo devět lidí, co přišli z jiných týmů, takže tam jsou samí fotbalisté. Hráli krásně, dávali krásné góly. Jen my jsme žádný nedali. Zbývá jim popřát hodně štěstí v I. A třídě třídě,“ popřál soupeři vedoucí týmu Pavel Dolenský.

Jablonec n. Jizerou – Smržovka A 2:4 (0:3)

„Do Jablonečku jsme odjížděli v počtu třinácti lidí s tím, že od začátku zápasu už musel nastoupit i tréner. Máme stále velkou marodku, někteří zranění hráči z předchozích zápasů si minimálně sezonu nezahrají. Fotbal v Jablonečku byl v prvním poločase velmi bojovný a šance byly na obou stranách. Góly , ale padaly jen do branky domácích, a tak jsme v poločase vedli 3:0. V druhé polovině se lehce hra i emoce uklidnily. Mohli jsme přidat více branek než jednu, ale zakončení se nám nedařilo. Povedlo se odvézt tři body, to je důležité. Vyloučením po zbytečném faulu na půlce jsme přišli o dalšího hráče do domácího nedělního utkáním“ dodala vedoucí týmu Smržovky Veronika Veseloušová.

Kanonýr víkendu Šilhán dal Smržovce hattrick. Je stále věrný Kokonínu

Železný Brod B – Pěnčín B 4:2 (2:1)

„Do zápasu jsme nastoupili ve velmi dobré sestavě. Opět jsme si pomohli dvěma hráči z áčka, jak to bývá na domácích zápasech, protože jinak bychom tým asi nesestavili, ale to je vedlejší. Pěnčín přijel oslabený, protože nemají dostatek hráčů, ale i oni měli posily z áčka. Od první minuty jsme určovali tempo zápasu. Nastřelili jsme tyč, další šanci jsme neproměnili, ale i Pěnčín si vypracoval dvě šance, kdy nás také jednou zachránila branková konstrukce. Poté jsme se poprvé trefili, ale bohužel o minutu později jsme Pěnčínu nabídli gól úplně zadarmo a bylo to 1:1. Do kabin jsme šli s výsledkem 2:1 a viděl jsem, že kluci jsou hladovější po úspěchu a byli odvážnější. Ve druhém poločase jsme si vypracovali opravdu velký počet šancí, ale neproměnili jsme ty největší tutovky. Naštěstí jsme se ještě dvakrát trefili a vyhráli jsme 4:2. Zápas jsme měli pod kontrolou a troufám si tvrdit, že jsme zaslouženě vyhráli. Příští týden se utkáme s Lučany, kteří jsou tři body za námi. Je to přímý konkurent o sestup a pro nás je to vlastně zápas sezony. Ukončujeme sérii domácích zápasů. Takže to bude třetí zápas doma za sebou. Dali jsme si za cíl ze tří zápasů vybojovat devět bodů, snad se to podaří a budeme trochu klidnější. Před námi jsou i Přepeře , které mají jednadvacet bodů a my dvacet, takže Přepeře taky asi budou namočené v tom boji o záchranu,“ dodal trenér brodského béčka Oldřich Aubrecht.