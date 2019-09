TJ SOKOL Držkov B - SK Zásada 2:5 (0:0)

Od začátku utkání Zásada tlačila svého soupeře na jejich polovinu. Zásadští si vypracovali řadu šancí, vyložených gólovek, ale bez vstřeleného gólu. Někteří zahodili své příležitosti i opakovaně… zmíněné akce jmenovaných hráčů při zakončení končily mimo zařízení nebo na tyčích a nebo je pokryl dobře pozičně zasahující domácí gólman, zkušený Evžen Dvořák. Někdy to vypadalo, jakoby hostující útočníci pouze domácího brankáře rozcvičovali střelami z bezprostřední blízkosti tzv. "do ruky". Ani domácí se nechtěli zahanbit, podnikali nebezpečné protiútoky, jejich breakové akce však narážely na dobře organizovanou zeď zásadské obrany…

Co prošlo, řešil včasnými vyběhnutími a svými zdařilým i zákroky gólman Karel Línek. Šance domácích se v 1. poločase daly spočítat na prstech jedné ruky oproti mnoha na zásadské straně… Pokud by poločas skončil 1:5 pro Zásadu, nikdo by se nemohl divit… Změnu v přístupu k utkání změnilo až střídání domácích ve 34. minutě, kdy posílil svůj tým další z áčkařů David Batěk.

Domácí mužstvo tvořili z poloviny hráči běžně nastupující v týmu A, zejm. ve 2. poločasu, což bylo dobře zejména pro diváky, kteří cítili napínavý průběh utkání. Posledních 5 minut 1. poločasu se sice hrálo spíše na zásadskou branku, hosté totiž trochu polevili, ale do poločasové pauzy vstupovala obě mužstva za nerozhodného bezbrankového stavu, sice nespravedlivého pro zásadský tým.

Do 2. poločasu nastoupila obě mužstva s jasnými pokyny. Zásaďáci měli zadání dobře si pokrýt střed hřiště, kde právě útočné akce organizoval držkovský David Batěk, uhlídat rychlého Jaroslava Petrtýla, bojovného Martina Zajíce a křídlo Vítka Palduse a samozřejmě trefovat při zakončení zařízení a střelám přidat razanci - prostě dávat góly. Jak to však při takových utkáních bývá, jako první se radovali do té doby hůře hrající domácí. Po chybě vysunutého Roberta Samko ve středu hřiště se míč odrazil k Davidu Baťkov i a ten překonal dobře mířenou technickou střelou zásadského brankáře.

Držkovští se tak ujali v 54. minutě vedení 1:0. Hosté byli ze střídačky nabádání ke klidu, zbývalo spoustu času na vyrovnání a i na potvrzení dobré kombinační hry Zásady vítěznou trefou. Značnou měrou pomohlo i hecování kapitánem Zásady Lubošem Kalousem. Již v 57. minutě se hosté dostali po rychlé kombinaci vedené Robertem Samko středem hřiště až k zakončení. Míč se však od stopera Držkova odrazil na pravou stranu, kde jej zachránil před lajnou dobíhající Petr Blažek. Po kombinaci s Lubošem Kalousem dostal na zadní tyč ideální přízemní tvrdý pas Marek Šupík. Ten byl připravený, přesnou střelou vsítil do odkryté držkovské branky vyrovnávací gól. Zásadští zakončili konečně svoji nemohoucnost vstřelit branku. Na tabuli se rozsvítilo skóre 1:1. O pouhých 6 minut nato, po kombinaci hostů na 1 max. 2 doteky vedenou středem opět Robertem Samko, seběhl z pravé strany mezi stopery Marek Šupík, který po vstřelení gólu byl jako vyměněný - konečně zařadil vyšší rychlostní stupeň, dostal nahrávku ideálně "do uličky", míč si zkušeně zpracoval a zakončil, nekompromisně prostřelil Evžena Dvořáka.

Zásada se tak ujala vedení 1:2. Hosté sice reklamovali off-side , avšak lajnový rozhodčí byl pozorný, na levé straně "se totiž zapomněl neustále "remcající" domácí Tomáš Linhart. Hned o 2 minuty později se do držkovské branky opět po rychlé kombinanční souhře zásadských fotbalistů trefil Dominik Mrkvička, prudká střela k levé tyči vyslaná z pozice mezi staticky pouze přihlížejících stoperů, gólman domácích byl bez šance, hosté navýšili své vedení na "klidnějších" 1:3. Domácí fotbalisté ještě vykřesali naději v 68. minutě, kdy se po levé straně uvolnil Vítek Paldus, překonal brankáře Karla Línka a vstřelil kontaktní gól, snížil na 2:3. Plánované střídání hostujícího mužstva tak muselo počkat…

Naštěstí pro Zásadu potvrdil svoji pozici útočníka opět Dominik Mrkvička, když v 76. minutě se protáhl obranou hostů, dostal ideální nahrávku "do nohy", obešel domácího gólmana a do odkryté branky zvýšil náskok hostů opět o 2 góly. Za pár minut potvrdili zásadští fotbalisté roli favorita, definitivně pohřbili naděje domácího týmu, v útočném pásmu se zdařila rychlá kombinace, téměř ztracený míč zachránil na lajně Petr Hollmann. Nezazmatkoval, ještě si fotbalově narazil se svým kapitánem Lubošem Kalousem a po nezištné přihrávce pod sebe technickou střelou k tyči zakončil obětavý Petr Blažek, svým gólem ukonč il součet vstřelených branek zásadského týmu. Konečné skóre zápasu bylo 2:5 ve prospěch Zásady. Fotbalové utkání, derby, proběhlo v duchu fair play a i diváci byli jistě nadšení z množství vstřelených gólů a i z kvalitních útočných akcí obou mužstev.

Hostující fotbalisté ze Zásady v utkání potvrdili dobrou formu a kvalitní souhru celého týmu, i přes nezdary v zakončení zejm. v 1. poločasu si za vítězství připsali do tabulky soutěže další 3 důležité body. Utkání řídil kvalitě hlavní sudí, nestor regionálních rozhodčích, Václav Albl, na lajnách mu zdárně asistovali vrstevník Bedřich Neugebauer a junior Lukáš Nagy. Přístí utkání sehrají zásadští fotbalisté "doma" v Zásadě proti rezervě z Jenišovic, v sobotu 28. září, ale už od 15 hodin.

Sestava mužstva SK Zásada z.s.: Línek (G), Havrda, Čurda, Salaba (88. Lhota), Růžička (75. Beránek), Samko (80. Hanšpach), Hollmann, Kalous (C), Blažek, Šupík, Mrkvička (82. Janko)

Sestava mužstva TJ SOKOL Držkov (B): Dvořák, Faifr, Machula J. (C), Nikodým (34. Batěk), Machula V., Varga (46. Paldus), Linhart, Petrtýl, Kratochvíla, Zajíc, Štěpán

Branky mužstva SK Zásada z.s.: Šupík Marek - 57. + 63. min., Mrkvička Dominik - 65. + 76. min., Blažek Petr - 79. min.

Branky mužstva TJ SOKOL Držkov (B): Batěk David - 54. min., Paldus Vítek - 68. min.

Žluté karty: 2:1. Počet diváků: 50

Vít Lhota