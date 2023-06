Inkasovaná branka hosty probrala a po necelých sedmi minutách skóre srovnali. A nejen to. O pár minut později přidali druhý gól, a tak v poločase patřilo vedení zásadským fotbalistům. Když pak v úvodu druhé půle přidali třetí branku, zdálo se, že zápas bude otázkou skóre. Nebyl! Od obdržené branky to totiž byli domácí fotbalisté, kteří měli navrch. Téměř vzápětí snížili a pak si vytvářeli šance jako na běžícím pásu.

Jenže koncovka, to byl u Brodu kámen úrazu. Domácí neproměnili ani ty největší šance, když šli dva neatakovaní borci na hostujícího brankáře, místo střely do prázdné branky však následovala přihrávka a míč skončil mimo branku. Vrcholem pak byla neproměněná penalta – střela mířila do tyčky zásadské branky. A tak utkání skončilo vítězstvím hostů.

A hned po něm následovaly menší oslavy ještě na brodském hřiští se skupinou fanoušků, kteří do Železného Brodu vyrazili. A pak, tentokrát společně, autobusem, se vítězové okresního přeboru přesunuli na svoje domácí hřiště v Zásadě. Do fotbalového areálu, kde na ně čekali další fanoušci a příznivci zásadské kopané. A pak, po zásluze, vypukly bouřlivé oslavy, které vyvrcholily ohňstrojem. A pilo se z poháru vítězů.

Zásada tak ukončila úspěšnou sezonu a až se hráči vzpamatují z oslav a užijí si zasloužených oslav, musí přijít na řadu důsledná příprava na I. B třídu.

Předseda SK Zásada Miroslav Princ:

"Poslední zápas byl vyrovnaný. Brod to nevzdal. Ve druhém poločase jsme mohli dostat ještě nějakou branku navíc. Měli jsme tentokrát víc štěstí. Důležité ale je, že jsme i poslední zápas vyhráli a v celé soutěži ani jednou neprohráli. U nás vládne velká spokojenost. I pamětníci by museli vzpomínat, kdy Zásada postoupila z prvního místa. Většinou to bylo v rámci nějaké reorganizace soutěže. O to větší je to úspěch, ži si kluci postup vykopali. A proto byla také dokopná fajnová. Zažili jsme spoustu krásných a nezapomenutelných momentů. Nechyběla muzika, tanec, pokřiky. Lidé v Zásadě určitě teď vědí, že jsme vyhráli. Tým se sejde na konci července, už máme domluvené přáteláky. A taky chceme o nějaké hráče posílit. Na tom budeme teď pracovat. Věříme, že bychom mohli hrát prostředek tabulky. A já té mladé partě kluků, sportovců, věřím.

FK Železný Brod B : SK Zásada 2 : 3 (1 : 2)

STŘELCI: 22. Havrda Luboš, 53. Plhal Dominik - 29. Kochánek Jaroslav, 35. Kotyza Martin (pen.), 52. Kochánek Jaroslav