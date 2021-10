Ve svátek Svatého Václava pokračovala také I. A třída. Oba týmy Jablonecka, které bojují v této soutěži, byly úspěšné na hřišti soupeře a body si připsaly na své konto.

Miroslav Procházka | Foto: Josef Březina

Semily – Rychnov 1:2 (0:0)

Trenér hostů Martin Procházka: „Od začátku jsme byli lepší, neproměnili jsme několik šancí. Našim klíčovým hráčům v útoku, Paldusovi a Havlíčkovi, dochází střelný prach. Spálili jsme čtyři tutové šance a pak to doháněli ke konci zápasu. Nezakončovali jsme a vyhráli se štěstím. Mělo to být po několika minutách jednoznačně rozhodnuto pro nás. A my jsme se naopak trápili až do konce. Semily mohly i vyrovnat. Ale tři body zvenku a navíc ve svátek jsou opravdu cenné.“