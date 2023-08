Skvěle zvládnutý zápas ze strany rozhodčí sledovali příznivci fotbalu v Semilech. Nabízí se otázka, proč není žen mezi sudími více. Na výkonech některých kolegyň Kánské vidíme, že žena mezi muži rozhodně není zárukou úspěchu. Konkurence není ale nikdy na škodu a více žen by fotbalu jedině pomohlo.

fotbalová sudí Blažena Kánská | Foto: Matěj Hejduk

MATĚJ HEJDUK

Do Semil přijel tým z Rychnova. Taková věta by běžně na uvedení zápasu stačila. Tentokrát je ale potřeba doplnit, že ve žlutém dresu na hřiště nastoupila Blažena Kánská. V posledních letech se začínají mezi sudími objevovat i ženy, pro semilské publikum šlo ovšem o premiéru.

Málokdy se po fotbalovém zápase stane, že by mohly obě strany pochválit výkon rozhodčího, v tomto případě si ale na rozhodčí Kánskou nemůže stěžovat opravdu nikdo. Při pohledu na drobnou sudí nastávají obavy, že si mezi muži nezíská dostatečnou autoritu. Kánská ale pochybovače hned na začátku uvádí v omyl. Od prvních minut má hru perfektně pod kontrolou, píšťalka zní jasně. Stejně hlasitě a srozumitelně s hráči Kánská i komunikuje a skoro každé své rozhodnutí stručně vysvětlí. Přestože oba týmy do poslední minuty chtějí prolomit bezbrankovou remízu a získat všechny body pro sebe, zápas probíhá až neobvykle disciplinovaně a slušně.

Nabízí se, že ženský prvek na hřišti má na mužskou část dokonce pozitivní vliv. Vždyť fotbalová utkání mužů, zejména na okresní či krajské úrovni, bývají pro rodiny s dětmi nehostinná. Zápas Semil s Rychnovem ukázal, že to jde i lépe. Přivést na základě této zkušenosti na příští zápas řízený ženou skupinu dětí ze školky by ale přece jen bylo unáhlené. Se ženami na pozici rozhodčích se častěji setkáváme v mládežnickém fotbale. Ten je oproti mužským střetnutím zpravidla méně vyhrocený, i tak se ale často stává, že ženy s píšťalkou či praporkem nepůsobí dostatečně sebevědomě a zápasy se jim tak rychle vymykají z kontroly.

I mezi muži najdeme bez obtíží spoustu nekompetentních sudích. Ve zmiňovaném mládežnickém fotbale se v posledních letech zadýchaný, zmatený chlápek v pokročilém věku stal víceméně normou a mezi dospělými to výrazně lepší nebylo. Aktuálně v libereckém kraji přibývá mladých aktivních sportovců, kteří sice zápasy bez problému uběhají, ale zase postrádají zkušenosti a často i autoritu. Česká fotbalová asociace se dlouhodobě potýká s nedostatkem rozhodčích. V minulých letech jsme mohli sledovat celkem výraznou mediální kampaň na podporu dívčího fotbalu. Po nejúspěšnějším mistrovství světa žen v Austrálii můžeme očekávat, že kluby po celém světě zaznamenají zvýšený zájem o fotbal mezi dívkami. Proč toho tedy nevyužít a nerozšířit řady sudích?

Žen je mezi rozhodčími zatím velmi málo a za současné situace by mělo být snazší oslovovat je než další muže. Když se zvýší konkurence, bude možné mít i na arbitry v nižších soutěžích vyšší nároky. Nakonec není důležité, jestli bude rozhodčí muž nebo žena. Ti a ty lepší budou rozhodovat vyšší soutěže. Nebo alespoň by to tak být mělo. Jak ukázalo australské mistrovství, ženy mohou fotbal posunout správným směrem. A jak ukázala v Semilech Blažena Kánská, mohou pomoci i mužskému sportu.