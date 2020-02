FK Jiskra Mšeno – FK Dukla Praha B 2:4 (1:2)

„Utkání to bylo těžké, ale myslím, že jsme v něm obstáli. Dukla měla naběháno, má za sebou týdenní soustředění v Jizerských horách, bylo to znát. Přijeli přímo na zápas, fyzicky na tom bylo mužstvo Dukly dobře,“ uvedl k zápasu kouč Mšena. Důležitá pro něho byla hlavně herní stránka utkání a pak také kondička. „Tu teď trochu doháníme. Hlavně ti naši hráči, kteří nesplnili individuální tréninky přes vánoční svátky. Ale můžu říct, že v prvním poločase jsme byli pro Duklu vyrovnaným soupeřem. Dostali jsme se i do vedení, některé naše akce byly dobré,“ řekl trenér Procházka.

Oba trenéři chtěli hlavně prostřídat na hřišti co nejvíce hráčů, dát šanci všem. „Přesto jsme pak dostali dva laciné góly. Myslím, že kdybychom hráli na výsledek a zůstala stejná sestava, tak bychom je nedostali. Bylo to ale dneska hlavně o tom, abychom viděli všechny kluky ve hře,“ uvedl k výsledku kouč domácích.

Na fyzičku klade trenér Procházka velký důraz, protože, jestli má hráč podávat kvalitní výkon a vydržet běhat třeba celý zápas, tak musí pro svoji kondici také něco udělat. A to bude možná pro některé hráče Jiskry Mšeno trochu oříšek. Ti, kteří netrénovali a jen chodili na zápasy, asi brzy na podzim poznali, že mají co dělat, když chtějí, byť jen přípravné utkání fyzicky zvládnout. „Řekli jsme si na tréninku určitá pravidla. Trénujeme v pondělí, ve středu a v pátek. A kluci vědí, že začátek přípravy se musí naběhat. I proto, že někteří přes vánoční svátky trénovali individuálně jen minimálně,“ připomenul náročný trenér.

Zatím je s přípravou spokojený, na zlepšování fyzičky ale nepoleví. Dobře ví, jak je důležitá. „Jsem celkem spokojený, kluci neprotestujou. Jen docházka by, na můj vkus, mohla být lepší. Ale vím, že se to odvíjí od dalších povinností, které hráči mají,“ zdůraznil Procházka.

Sestava A týmu Mšena už začíná mít podobu, se kterou půjde za pár týdnů do soutěže. Dva hráči si včas uvědomili, že časová náročnost soutěže i tréninků bude vyšší. A proto zřejmě tým opustí.

Brali by ještě posilu

„S manažerem mužstva Adamem Peltou ještě probereme případnou posilu. Ale ne jen proto, aby byla do počtu. Hlavně potřebujeme kvalitu. Zatím nevíme jméno ani post. Mám k dispozici skoro dvacet hráčů. Už vím, že někteří z nich budou hrát zatím spíš za béčko. Jednu fotbalovou personu opravdu potřebujeme,“ zamyslel se nad sestavou Miroslav Procházka. A připomenul, že hodně záleží na rozhodnutí Lukáše Brože, jestli v Jiskře zůstane nebo z důvodu pracovního vytížení odejde. „To je ta persona. Když odejde, musíme najít novou. Během čtrnácti dnů bude jasno,“ řekl Miroslav Procházka.

Teď hrají v sobotu a pondělí

Áčko Mšena bude dál pokračovat v přípravě. Další zápas je čeká už v sobotu 8. února od 14 hodin zase v Břízkách. „Přijede Brandýs nad Labem, který hraje divizi, takže je to další kvalitní soupeř. A hned v pondělí 10. února se od 17,30 hrajeme doma s Loko Vltavín B, to je tým z I. B třídy,“ připomíná kouč fanouškům Jiskry Mšeno.

Branky: Vébr, Čížek

Sestava – Franc (Zachoval) – Bína, Vomáčka (Hušek), Džmura – Hartman, Maryško, Čížek, Feri (Štemberk), Vébr – Pelta (Sluka), Vokáček (Nulíček)