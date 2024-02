Lomnický Zimní turnaj má už svoji mnohaletou tradici. I když mu letos sebral některé účastníky Zimní pohár Libereckého kraje, zapojilo se do bojů o prvenství ve dvou skupinách osm týmů. A vítězství si připsali domácí. Ve finálovém duelu porazili Železný Brod 3:1.

Železný Brod A - Lomnice n.P., ilustrační foto | Foto: Josef Březina

„Zimní turnaj měl dvě skupiny po čtyřech mančaftech. Liberecký Zimní pohár nám nějaké týmy vzal. Máme proto mužstva i z Jičínska a Mladoboleslavska,“ řekl o tradiční fotbalové zimní akci její hlavní organizátor Zdeněk Baudyš.

V první skupině se utkaly Lomnice, Kopidlno, Miletín a Akuma Mladá Boleslav. Ve druhé proti sobě nastoupily Železnice, Železný Brod, Semily a Hořice.

„Jsem rád, že se to takto podařilo. Nenapadlo by mě, že by se rozběhl ještě další zimní turnaj. Proto nám třeba chyběla Bělá, která hraje Zimní pohár. Vítězem jedné skupiny se stala Lomnice a bude hrát se Železným Brodem, to by vítěz druhé skupiny. Druhé skončily ve skupinách Kopidlno a Hořice, třetí Železnice a Miletín a čtvrté Semily a Akuma Mladá Boleslav,“ informoval před posledním turnajovým víkendem Zdeněk Baudyš.



„Pro Lomnici dopadl letošní turnaj dobře. Vyhráli jsme, i když sestavu jsme lepili a poslední den za nás hrál i Peruánec z Přepeř. Nastoupili jsme v jedenácti s jedním náhradníkem. Finále hrála Lomnice se Železným Brodem. Branky za domácí stříleli Mayer, Horáček Vojta a Kubánek, za hosty Myslivec. V utkání o třetí a čtvrté místo porazilo Kopidlno 3:2 Hořice. Za Kopidlno dávali Fejfar, Valnoha a Nasikovsky, za Hořice Kedroň a Sehnoutek. O páté a šesté místo se utkaly týmy Železnice a Miletína, výsledek byl 4:0, za vítěze dávali Kypr tři a Kracík jeden gól. O sedmé a osmé místo si zahrály Akuma Mladá Boleslav a Semily, výsledek byl 3:3. Na penalty vyhrála Akuma 3:2 a byla sedmá, Semily skončily osmé. Góly za Semily dali Hruška, Zeman, Mazánek, za Akumu Matyáš Stránský dva a Schöft,“ uvedl organizátor Zdeněk Baudyš.



Zdůraznil, že něco v této době organizovat není vůbec jednoduché. Do poslední chvíle pořadatelé často nevědí, s kolika týmy mohou počítat a nemohou tak v klidu připravit rozpis turnaje.

„Všechno proběhlo bez problémů. Měli jsme zajištěné kvalitní rozhodčí. Vítězové obdrželi poháry, každé mužstvo mělo jednou zajištěnou večeři. O každého jsme se postarali, nezapomněli jsme ani na pitný režim. Zázemí máme dobré. Jen nám schází hráči. Ale s tím se asi potýkáme nejen my v Lomnici,“ dodal Baudyš.



Vítězný lomnický mančaft se po turnaji mohl těšit na následující volný víkend. Pak ještě v rámci přípravy naskočí do Zimního poháru jako nasazený tým. „No a pak už nás bude čekat první mistrák, který hrajeme s Novým Borem. Do té doby budeme trénovat tak, abychom soutěž zahájili co nejlepším výsledek a výkonem,“ řekl Baudyš.

Ten jako vedoucí řeší průběžně nedostatek hráčů a hledá posily. „Máme úzký kádr, k tomu nějaká zranění, je to pořád stejné. Na tréninku nás bývá tak kolem deseti, v je kádru patnáct, šestnáct kluků. Naším cílem do jarní sezóny je nespadnout! Moc kluků, fotbalistů tady v okolí není. Nemáme si jak pomoct,“ zalitoval vedoucí áčka.

V lomnickém fotbalovém areálu se stále něco děje a domácí organizátoři se přes zimu určitě nenudili. Vedle pohárových a turnajových zápasů tam týmy rády hrají i svoje další přáteláky a koná se tam nespočet turnajů a zápasů určených mládežnickým týmům.