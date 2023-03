Za domácí trenér Ivo Jiříček: „Premiéra je pro nás rozpačitá. Ztratili jsme dva body, bylo to utkání, které jsme měli vyhrát. První poločas byl vyrovnaný, i když jsme měli jednu gólovou šanci, když šel Houžvička sám na brankáře, ale trefil se přímo do něj. Hosté se ujali vedení kuriózní brankou, když hráč Rychnova z půlky nakopl balon a ten dopadl do našeho velkého vápna a přes brankáře do brány. Byli jsme tím trochu zaskočení. Poločas dopadl lépe pro hosty. Do druhé půlky jsem promíchal sestavu, udělal dvě střídání, to trochu zabralo. Místy jsme měli drtivou převahu, ale nemohli jsme se prosadit. Houžvička zase spálil samostatný nájezd a některé naše pološance zůstaly nevyužité. V 62. minutě soupeřův stoper zbytečně fauloval, byla nařízená penalta. Holovič ji proměnil, ale až na podruhé, když ji gólman vyrazil. V poslední dvacetiminutovce se zdálo, že rozhodneme, ale nepodařilo se nám prosadit se ve velkém vápně. Naopak Rychnov to dobře ubránil. Pro nás to je ztráta dvou bodů. Své sehraje i to, když se hraje na umělce, přece jen je to jiné. Měli jsme smůlu i na počasí, Bylo polojasno a jen si hráči na začátku podali ruce, přihnala se průtrž s kroupami. Trvalo to čtvrt hodiny a bylo to na kraji regulérnosti. Hráči byli zmoklí, zmrzlí, to fotbalu moc nepřidá. Ať mi někdo vysvětlí, proč začínají soutěže tak brzo a končí 10. června, když mohly končit o čtrnáct dnů déle. Mohli jsme začít až po Velikonocích. Oddíly by neutratily za umělky. Takhle přijdou o kulisu fanoušků, o atmosféru i tržby v kioscích. Je to velmi špatně vymyšlené. Příští kolo hrajeme v Krásné Studánce v sobotu dopoledne. To bude taky zajímavé, musíme tak v osm vyjet. Tak doufám, že se nebudou kluci zbytečně omlouvat a pojedeme v plné sestavě.“

Trenéři Rychnova Ondra Králíček a Miroslav Procházka: „Zápas doprovázelo aprílové počasí se silným větrem, deštěm a místy i kroupami. Košťálov hrozil rychlými protiútoky, kde disponuje rychlostně vybavenými hráči, ale Rychnov byl schopný první poločas těmto hrozbám čelit. Po jednom takovém úniku trefili domácí tyč. Ve 20. minutě utkání diváci viděli nevídanou branku, zpoza poloviny hřiště hostující Procházka rozehrával trestný kop, který po dopadu skončil až za zády domácího, chybujícího brankáře. Ve druhém poločase hostující stoper nestačil ve sprinterském souboji, a po faulu na domácího Houžvičku nařídil rozhodčí pokutový kop, který Holovič po dorážce proměnil ve vyrovnávající branku. Zbytek zápasu se odehrál ve vyrovaném tempu obou mužstev.“

Česká Lípa – Semily 3:2 (1:2)

branky: Sedláček, Sellner, Pospíšil – Mazánek, Bejda

Hrající trenér Semil Tomáš Mazánek: „Bylo to pro nás smolné utkání. Jsem z toho zklamaný. Měli jsme slabší začátek, do poločasu se nám to ale podařilo otočit a vedli jsme. Ve druhé půli jsme neproměnili několik šancí. Když bychom dali na 3:1, mohli jsme domácí položit a zápas rozhodnout. Nám pak ale došly síly a Lípě se to naopak podařilo v devadesáté minutě otočit na 3:2. Hráli jsme na umělé trávě v České Lípě. Příští víkend máme volno, protože Hejnice se ze soutěže odhlásily. A za čtrnáct dnů nás čeká derby v Bělé. Tohle derby, jak já říkám, nemá favorita a bude určitě zajímavé.“