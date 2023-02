V krajském přeboru Libereckého kraje na podzim bojoval také tým Železný Brod A. Přezimuje na dvanácté příčce tabulky ze čtrnácti zúčastněných mužstev. Na kontě má do jara devět bodů. Bude muset hodně přidat. Součástí jeho přípravy je i účast v zimním turnaji v Lomnici nad Popelkou, který odstartoval první únorový víkend na lomnické umělce. A A tým Brodu nechyběl.

Železný Brod A trénink | Foto: Deník/Dagmar Březinová

Trenér Milan Mayer: „Doufejme, že rok 2023 bude pro náš tým lepší. Musíme trénovat, stabilizovat kádr a také plánovat budoucnost železnobrodské kopané. Po ukončení soutěže jsme si do Vánoc dali ještě jednou týdně fotbálek. Pak měli hráči volno. Když jsem v Brodě začal trénovat, měl jsem k dispozici stabilnější a silnější kádr. Pak přišly různé změny. Do podzimní části soutěže jsme mužstvo nějak poskládali, dopad na výsledky měla i častá zranění. To všechno pak ovlivnilo naše výkony. Teď už trénujeme naplno. Máme šanci naši situaci v tabulce zlepšit. A chceme ji využít."