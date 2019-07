Jiskra Mšeno má za sebou velmi úspěšnou sezónu u A, B a dobře si vedl i C tým. Tak maximálně úspěšnou sezonu nepamatuji. V roce 2013 jsme skončili v divizi pátí, rok předtím desátí. Od té doby jsme se soustředili na zajištění provozu a to se povedlo. Tato sezona přinesla vítězství v mistrovských soutěží od žáků po dospělé.

Co přispělo k takovým výsledkům u áčka a béčka?

K výsledkům musí přispět všichni, nejen hráči, ale i realizační tým, zázemí oddílu, práce funkcionářů. A to se stalo, byla chuť něco dokázat a šlo se cílevědomě za cílem.

Hodně záleží na trenérovi. Zůstanou u týmů Jaroslav Vodička i Vladimír Mařas?

Trenér Vodička přechází trénovat B mužstvo FK Jablonec v ČFL a naše áčko bude trénovat Vladimír Mařas v krajském přeboru.

Dostali hráči finanční odměnu za takový úspěch?

Náš klub nemá dostatek finančních prostředků na mimořádné odměny, takže finanční odměny nebyly.

Jaká byla oslava sezóny?

Každé mužstvo od žáčků až po A tým si naplánovali důstojné rozlučky spojené s oslavou jejich úspěchu.

Co čeká áčko v nové sezóně?

Budování nového týmu. Cílem je hrát důstojnou roli v krajském přeboru.

Plánujete nějaké nákupy nebo odchody hráčů?

Kádry mužstev se v těchto dnech teprve vytvářejí a moudřejší budeme těsně před začátkem mistrovských soutěží, začátkem srpna.

Vylepšíte nějak stadion?

Nyní pracujeme na projektu zázemí v blízkosti hrací plochy včetně tribuny, protože i když máme stadion v nádherném prostředí, tak diváci si nemají kam sednout a to je pro nás výzva.

Kdy začne příprava áčka?

Trenér Mařas má již plán se začátkem 15. července včetně přípravných utkání.

Jak jste byl spokojený s výkony rozhodčích, něco byste jim vytknul?

Vůči rozhodčím ať už v divizi či v I.A třídě nemám sebemenší připomínky. Neměl jsem důvod se jejich výkony zabývat, beru je jako součást hry se vším všudy, tedy i s jejich chybami a raději si všímám hry našich mužstev.

A názor na video záznamy?

Videozáznamy jsou z mého pohledu zbytečné, stojí to nemalé finanční prostředky, záznamy nejsou v takové kvalitě jako např. v profesionálních soutěžích. Prostě bych je zrušil, zbytečně nás to zatěžuje.

Když píská žena, myslíte, že to ovlivní dění na hřišti?

Hráči jsou daleko slušnější než vůči mužům rozhodčím, takže to asi ovlivní atmosféru na hrací ploše v tom smyslu, že umí tlumit vášně.

Jak si vede mládežnická základna Jiskry Mšeno?

Výborně a díky trenérům Ryšavému a Svozilovi máme z jejich výsledků radost.

Sledujete výkony FK Jablonec? Jak vidíte nastávající sezónu se změnami v týmu?

Samozřejmě sleduji, i když pro mou zaneprázdněnost nemám mnoho času sledovat jejich utkání přímo z tribuny. Ale odchody stabilních a důležitých hráčů budou mít jistě vliv na výkonnost. Doufejme, že se noví hráči rychle v sestavě zabydlí a že si s tím trenér Rada poradí.

A ještě bych chtěl něco dodat. Ryba smrdí od hlavy…

„Rád bych se ještě vyjádřil ke skončenému ročníku profesionálních soutěží. Konec měl nepříjemnou pachuť špatných výkonů rozhodčích. Znám to prostředí a jsem přesvědčený, že, i když tresty rozhodčím za jejich chyby, jako například vyřazení z listiny,musely přijít, tak proč to tím skončilo? Ptám se nejen já, ale i možná každý fanoušek. Ryba smrdí vždy od hlavy. Jejich špatné výkony byly odrazem nekvalitní práce celé komise rozhodčích. . Celá komise by měla odstoupit, protože není možné si myslet, že najednou byli rozhodčí na konci soutěže tak špatní.

Ale, bohužel i předseda FAČR se vyjadřuje v tom smyslu, že v této komisi jsou ti praví odborníci. Bohužel to jsou ale jen slovní proklamace bez reálného základu. Je mi z toho smutno. Ať si každý myslí, co chce, ale za předsedování pana Pelty by se takto tragikomický příběh na konci soutěže nekonal.