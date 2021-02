Adam Pelta, syn někdejšího předsedy FAČR, je mladý fotbalový funkcionář, který se angažuje v klubech FK Jiskra Mšeno, FK Jablonec a Fotbalová akademie Jablonec, jenž spolu úzce spolupracují. Je také je členem sportovní komise města Jablonec nad Nisou a členem sportovního výboru Libereckého kraje.

Jakým způsobem se vás dotkla současná koronavirová doba?

Z pohledu profíků z FK Jablonec B se nás tato situace dotkla významně, protože hráči sice trénují, ale nemohou hrát zápasy. Každý sportovec ví, že pouze trénovat dlouhodobě nikoho nebaví, ale musím trenéry a kluky pochválit, že se snaží si program zpestřovat a kvalitně se udržují v kondici. Je to důležité hlavně pro mladé talentované kluky, aby nestagnovali úplně. Také chci velmi poděkovat Ladislavu Čičmancovi, který Jablonci B povolil využívat areál Jiskry Mšeno, i když mšenští amatéři sportovat nemohou.

Co vidíte v této době, vůči sportu, jako to nejhorší?

Podle mě je nejhorší naprosté zastavení amatérského kolektivního sportu. To se netýká jen fotbalu, ale i ostatních sportů. Fotbalové akademii Jablonec a Jiskře Mšeno bylo vlastně znemožněné fungovat.

Kolika začínajících fotbalistů se to týká?

V akademii sportuje 300 dětí a ve Mšeně okolo stovky. Všechny ty děti jdou s prodlužujícím se lock downem výkonnostně dolů a některé třeba už ani hrát nezačnou. Jejich sportovní rozvoj se zastavil.

Myslíte, že jsou taková omezení adekvátní?

Jako první věc bych chtěl říct, že chápu vážnost situace a rozumím tomu, že nějaká opatření určitě být musí, a nechci je zpochybňovat. Musíme chránit ohrožené skupiny, jak jen to jde. Přesto bych se chtěl zeptat, jestli je nutné takovým způsobem obětovat nejmladší generaci? Nejedná se jen o sport, ale jde i o vzdělávání. Sám studuji VŠ a cítím, že on line výuka mi toho nedává tolik jako ta prezenční. Neumím si představit, jak to funguje třeba u malých třeťáků. Všechno se přehodilo na rodiče, kteří kolikrát nemají jen jedno dítě, ale více. Vedle zdravotnického personálu jsou i oni podle mě dalšími hrdiny dnešní doby.



Snažíte se nějakým způsobem děti u fotbalu udržet?

Ve Fotbalové akademii Jablonec se snažíme mládež skrze různé individuální plány, mimofotbalové aktivity a on line tréninky udržet v kondici. Trenéři se opravdu snaží, tímto bych jim chtěl poděkovat za jejich práci. Přesto tyto aktivity fotbal na hřišti nenahradí, pouze to zpomalí pokles výkonnosti mládeže. Musím ale říct, že nejvíce práce tato doba přinesla opět rodičům.



Jak na to rodiče dětí, které u vás sportují, reagují?

Podle ohlasů trenérů musím říct, že 95% rodičů tuto situaci vzalo zodpovědně a s dětmi společně sportují, natáčejí jejich výkony a možná se kolikrát i vrací do svých dětských let. Je potřeba před nimi smeknout, jelikož s dětmi musí dělat i věci do školy a sport je až další v pořadí.



Takový ohlas vás a trenéry určitě těší a motivuje.

Ano. Přišel nám i děkovný e-mail od jedné maminky, že se fotbalové on line výzvy staly jejich rodinným rituálem a hodně je to sblížilo, což nás těší.

Nebojíte se, že budou ve sportu chybět kvůli koronavirové krizi finance?

To je jedna z věcí, ze kterých mám největší strach. Fotbalová akademie Jablonec je největší sportovní spolek ve městě zaměřený na jeden sport. Třetinu provozních peněz tvořily veřejné dotace a zbylé dvě třetiny soukromé sponzorské peníze, které jsme získávali díky skvělé manažerské práci vedení spolku. Dnes je doba taková, že firmy samy nevědí, co bude a jestli samy přežijí, natož aby sponzorovaly sport. Letošní rok bude opravdu náročný a chceme věřit, že nám město Jablonec, Liberecký kraj či stát prostřednictvím NSA budou co nejvíce nápomocni.



Jaké cíle si dala Fotbalová akademie Jablonec do příštích let?

Naše cíle jsou pořád stejné, a to vychovávat kvalitní fotbalisty pro prvoligový tým. Z mého pohledu je však nejdůležitějším cílem akademie vychovávat slušné lidi a začleňovat děti do kolektivu, ve kterém si samy musí svou pozici vypracovat.



Jak velkou roli, podle vás, má pro děti trenér?

Trenér je vlastně v jejich životě po rodičích nejvyšší autorita. Myslím, že tento pozitivní efekt je hodně opomíjen politickou reprezentací naší země, která řeší financování celého sportu v České republice. Ne každé dítě, které projde akademií, bude hrát ligu, avšak prvky z kolektivního sportu uplatní i v budoucí profesní kariéře mimo fotbal. Jedním z mých osobních cílů je zvýšit počet kvalitně licencovaných trenérů u kategorie přípravek, protože si myslím, že jsme zde v minulosti měli rezervy.



Má Fotbalová akademie nějaké další aktuální investiční záměry?

Akademie má investičních záměrů hned několik. My jednoznačně chceme dále vylepšovat možnosti rozvoje naší mládeže. Minulý rok nám byla zamítnuta žádost o dotaci na projekt, avšak žádáme opětovně a věříme, že letos to vyjde. Cílem projektu je vybudování plochy s umělým trávníkem III. generace o rozměrech 60 x 39,3 m. Hřiště bude zastřešené a vytápěné systémem přetlakové haly a osvětlené vnitřními LED světlomety pro využívání v pozdních hodinách.

Kde v Jablonci pak bude taková plocha k dispozici?

Hřiště je situované za hotelem Sport v horní části areálu Střelnice. Hlavním důvodem tohoto záměru jsou naše vysokohorské podmínky a akutní nedostatek ploch v zimním období z důvodu vysokého vytížení UMT Mšeno a Břízky.



Kdo bude hřiště využívat?

Pomůže to hlavně těm nejmenším dětem, které nejsou zvyklé trénovat v mrazech a v naší akademii tvoří největší část členské základny. Hřiště bude také k dispozici školám a dalším sportovním klubům na území města Jablonec.



A cena této investice?

Celková výše žádané dotace dosahuje 21,5 milionu korun. Povinnou investiční spoluúčast ve výši 4,5 milionu poskytne město Jablonec, zbylých 4,5 milionu by si Fotbalová akademie ráda půjčila od města a ve splátkách mu je splácela tak, aby nebyl narušen provoz akademie. Věříme, že tento postup bude pro zastupitele přijatelný, abychom mohli společně sport v Jablonci dále rozvíjet.

Jaký z těchto záměrů bude stěžejní pro vás?

Tím pro mě nejdůležitějším budoucím záměrem je rekonstrukce a rozšíření zázemí Fotbalové akademie v ulici Čelakovského v areálu Mozartova. Dnešní stav je podle mě ostudný, např. toalety jsou zde pouze ve formě kabinek TOI TOI. Každý víkend se zde za normální situace scházejí stovky rodičů nejen z Jablonce, ale i z ostatních měst, kteří fandí svým dětem a nemají možnost si zde pořádně sednout, případně dojít na toaletu.



Proč právě tento projekt?

Dá se vhodně spojit se zázemím pro všesportovní areál přes ulici, jeho součástí by byly veřejné toalety, tribuna, kabiny pro hráče a trenéry, regenerace a restaurace. Projekt by splňoval veškeré podmínky pro získání nejvyšší tréninkové akreditace od FAČR, jež klade důraz na počet a rozlohu kabin a regeneraci. Tento projekt, který chceme v blízké době začít připravovat, by úroveň naší akademie posunul o míle daleko a dotáhli bychom se kvalitou zázemí na nejlepší fotbalové akademie v zemi, což je naším dlouhodobým cílem. Věřím, že město Jablonec a případně Liberecký kraj nám budou v tomto záměru v budoucnu partnerem.