I. B VÝCHOD

FK ALBRECHTICE

Příprava hráčů Albrechtic byla obohacená účastí v turnaji O Pojizerský štít. A nebyli daleko od vítězství, ve finálovém zápase podlehli soupeři z Desné 4:2. Albrechtice posílí tři hráči. „Jinak od nás nikdo neodešel. Po dvoutýdenní pauze jsme začali trénovat. V půlce srpna se zúčastníme opět turnaje Štít Albrechtic. Letos je to již 48. ročník,“ informoval zástupce FK Jakub Sedlák.

JISKRA MŠENO

ATrenér A týmu David Ryšavý: „Letní přípravu absolvuje společně A i B tým. Před mistrákem vždycky v pátek uděláme nominaci na víkendový zápas pro obě mužstva. Béčko trénuje Vojta Svozil. S mužstvem bude hrát II. okresní třídu, využije v sestavě také dorostence.“ Přípravných utkání hrálo Mšeno několik. Před prvním mistrákem hráče ještě jeden přípravný zápas čeká. „Po tomto zápase už bych řekl sestavu do prvního mistrovského utkání,“ má jasno trenér áčka. Ten chce dát zelenou především odchovancům Mšena a vrátit se do časů, kdy hráli ti, kteří mnohdy vyrůstali ve Mšenu od žákovských let. „Chci, aby to ve Mšenu bylo hlavně o dobré partě, tak jak to tady bývalo kdysi. Aby se po zápase měli hráči chuť sejít, popovídat si u piva třeba právě o skončeném utkání. I proto chceme v klubu stavět na odchovancích,“ přeje si David Ryšavý. O nadcházející sezóně má jasno. Chce, aby Mšeno hrálo v horních patrech tabulky. „Určitě chci hrát nahoře. Myslím, že bychom mohli pomýšlet i na postup. Hrát nahoře v I. B třídě, tak na to tento tým určitě sílu má.“

JISKRA HARRACHOV

Cíl mají jasný také v Harrachově. Nespadnout, ale ani nevyhrát. „Chceme hrát dobrý střed, partu na to tady máme dobrou. Trenérem zůstává Lukáš Halama. Na soupisce máme dvacet hráčů, to není málo. Ale když dojde na zápas, tak někdy máme co dělat dát dohromady sestavu. Ale myslím, že taková situace je i v dalších týmech, “ informoval o stavu fotbalu v Harrachově sekretář a hlavní organizátor Hubert Rieger. Z týmu nikdo neodešel, naopak přibyl mladý hráč Rýdl, harrachovský sdruženář, který skončil s kariérou a rozhodl se pro fotbal. Ten hrál v Harrachově už od žáků. A z Tanvaldu se vrátil Tomáš Vašíček. V přípravě sehráli Harrachovští například duel s Desnou a vyhráli 6:2. S Mníškem remizovali 2:2. „My jsme určitě nezaháleli. První zápas „naostro“ hrajeme 8. srpna doma s Držkovem. Snad nám to už teď nezatrhnou,“ dodal Hubert Rieger.

TJ SOKOL DRŽKOV

V Držkově přihlásili do soutěžního ročníku 2021-2022 dvě mužstva mužů. Jedno bude hrát v I. B třídě a druhé v okresním přeboru. „Pokoušíme se domluvit a sehnat nějaké nové hráče a doufáme, že ti stávající nebudou končit. V červnu jsme odehráli několik přípravných zápasů a nyní probíhají pouze tréninky podle možností, jelikož někteří hráči jsou na dovolené,“ řekl k držkovskému fotbalu vedoucí a organizátor Jaroslav Salaba.

I. B TŘÍDA ZÁPAD

SK HODKOVICE NAD MOHELKOU

Trenér A týmu je David Novotný, vedoucí týmu Václav Bouška. Do hodkovického áčka žádná posila nepřibude, naopak počet hráčů se o dva sníží. „Někdy bude těžké dát sestavu dohromady. Chceme hrát střed tabulky. Na hřišti máme nové automatické zavlažování. Letos jsme ještě na půlce chtěli udělat nové odvodnění, ale to už asi nestihneme,“ dodal Bouška.V přípravném období hráli Liberecký pohár. A měli nakročeno k vítězství. Ale pak skončili druzí. V turnovském Pěnčíně hrály Hodkovice silně oslabené, proto vyfasovaly šest gólů. „Příprava probíhala v plném proudu, místo tréninků hrajeme přáteláky,“ řekl Václav Bouška. K dispozici má přibližně šestnáct hráčů, ale stejně, jako v ostatních klubech, o účasti na tréninku i v zápasech rozhodují aktuálně dovolené, povinnosti v práci, corona.

KDY A KDE HRAJÍ O VÍKENDU

7. srpna: Albrechtice - Jablonec n. Jizerou (16 h.); ostatní od 17 h.: Plavy – Studenec; Lučany – Přepeře; Sokol Rozstání – Hodkovice (14 h)

8. srpna: Smržovka – Horní Branná (17 h)