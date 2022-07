Jak se pískají náctiletí kluci v kategorii U17, U19?

Ta kategorie je někdy hodně běhavá. Od trenérů vědí, že bude pískat žena a že by si neměli nic dovolit. Takže se snaží. Občas slyším nějaké sprosté slovo, hlavně, když jednomu z týmů o něco jde. Někdy míří i na mne, ale dělám, že to neslyším, pokud to nepřekročí určité meze a pravidla. Ale stejně tak si to někdy dovolí i chlapi v kraji nebo v okrese.

Jaké mají tedy chování k rozhodčí ženě ti dospělí?

Je to různé. Někdy, i když už jde o o body, je to pohodové utkání. Když jedu tam, kde mne znají, tak je většinou příjemná atmosféra, vidí mě rádi, je to skvělý od začátku až do konce. Někdy se ale opravdu potkám s…… takové řeči, že ženská patří k plotně nebo mi naschvál komolí jméno a vtipně pokřikují Peltová….to hovoří samo o sobě. Nejhorší je, když se jedná o fanoušky, kteří jsou navíc opilí.

Jak se na to dá zareagovat, co s nimi můžete udělat?

Když je to v nějakém rozpoložení a emoce jdou do tuhého, o něco jde, tak to chápu, přehlížím to. Když je to ale od hráčů přímo na mne, tak si zavolám hlavního rozhodčího a ten je napomene. A když to nepomůže, pak to řeší kartami. Stalo se mi, když jsem pískala na lajně, že na mne křičel vedoucí ze střídačky. Tak mu dal hlavní rozhodčí červenou a dostal tři stopky, nesměl na hřiště. Klid a pořádek zjedná hlavní rozhodčí. Když se ale jedná o fanouška, tak musí zakročit pořadatel. Na ty mi nemůžeme.

Pískáte tedy často na lajně?

Ano, preferuju se v krajské soutěži na lajnu. Ale, když je potřeba pomoct, tak jdu i na píšťalu.

