Kolik to bude?

Tak to ještě nevím. Na to neumím odpovědět.

Jak se vám dnes na Pěnčíně hrálo?

Bezvadně. V takové sestavě jsme se s klukama nesešli už hodně dlouho. Myslím, že bylo vidět, že na hřišti hrají samí fotbalisti. Některým už to sice tolik neběhá, ale hrát fotbal vždycky uměli a umí stále. Bylo super se takhle vidět a společně si zahrát.

Jak si udržujete tak výbornou fyzičku, mladší mají co dělat, aby vám na hřišti stačili. Všude, kde hrajete, dáte většinou gól. A ne jeden.Možná to jsou geny. Nijak extra se neudržuju. Prostě se mě to drží.

Teď zastáváte post asistenta trenéra… s nimi si zahrajete?

Občas se s klukama zapojím do hry. Pořád to nějaký pohyb je, není to jenom o trénování.Hrajete za Držkov I. B třídu…Ano, hraju v Držkově. Času teď bude míň, ale když to půjde, tak si s klukama rád půjdu zahrát.

Co vás teď čeká s áčkem FK?

Začali jsme kondiční přípravu a teď budeme muset kluky proškolit, aby věděli, co budeme chtít hrát, musíme jim všechno ukázat. Vlítneme do další přípravy a věřím tomu, že se zvedneme a že to bude lepší než loni.Jak se vám jeví nové posily ze Sparty, z Plzně…Je vidět, že to jsou fotbalisti, bude záležet na nich, jak zapadnou. Ale vypadají výborně. Bude to v pohodě.