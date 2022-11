Kokonín – Zásada 1:6 (1:0) Kapitán hostů Petr Fišer měl z výhry radost, ale z výkonu zpočátku ne. „První poločas byl z naší strany tragedie. Nevycházelo nám vůbec nic. Taky jsme ho prohráli. V kabině byla velká bouře! Vysvětlili a vyříkali jsme si, co bylo potřeba. A ve druhé půli jsme hned dali čtyři góly během deseti minut. Situace se uklidnila, pak už jsme měli zápas pod kontrolou, přidali jsme další dva góly a nebylo už o co hrát. Výhra nás o to víc potěšila. Možná, že to bylo u nás tím, že se blíží konec, máme ještě tři zápasy a kluci už můžou být unavení. Ale zvládneme to. Teď se připravíme na Josefův Důl, ani slabšího soupeře nesmíme nikdy podcenit.“ O tom jsme se už přesvědčili.“ Za domácí František Maixner: „Hosté byli favority utkání, ale my jsme do zápasu vstoupili aktivně a Zásadu jsme do šancí moc nepouštěli. V poločase jsme, díky proměněné penaltě, vedli. Naopak v druhém poločase se hned třemi rychlými góly soupeři podařilo otočit stav utkání na svoji stranu a pak už si výsledek pohlídali.“

Josefův Důl – Mšeno B 3:4 (1:2)

„Nedokázali jsme proměnit pět vyložených šancí, při kterých jsme šli sami na soupeřova brankáře. A to jsme takových měli možná i deset. Prostě my nedáme ani z té nejvyloženější šance. A to nás dneska zase potopilo. Utkání bylo vyrovnané, soupeř měl taky několik šancí, my ale víc. Oni proměňovali, my ne. Ale divákům se muselo utkání líbit, viděli hodně gólů. Teď jedeme do Zásady, tam to bude hodně těžký. Pro nás je ale těžký každý zápas. Ale určitě se dáme dohromady a zabojujeme,“ řekl k zápasu vedoucí domácího týmu Zdeněk Miksa.Trenér hostů, David Ryšavý, je s podzimní sezónou spokojený. A mohl chválit i tentokrát. „Byl to těžký zápas, soupeř i my jsme byli kompletní, takže taková přetahovaná. Každý chtěl vyhrát. Musím naše kluky pochválit, že to udrželi až do závěru. Byl jsem rád, že jsme to zvládli.“

Nová Ves – Lučany B 4:4 (2:0)

Trenér domácích Miroslav Kohout: „Tři nula jsme vedli. A místo, abychom to dovedli do vítězného konce, tak jsme se ještě báli o výsledek. Lučany prostřídaly za mladší hráče, prohrávali jsme 3:4 a v devadesáté minutě se nám podařilo vyrovnat. Ve druhém poločase nás už soupeř přehrával. Platilo, nedáš, dostaneš. My jsme odešli fyzicky a byli jsme rádi za remízu a jeden bod. Nejlepší náš hráč byl Dvořák, který také vyrovnal a zajistil alespoň remízu. Příště jedeme do Plavů, ty asi budou mít nějaké posily z áčka. Ale s tím musíme počítat, tak to chodí.“

Zásada začala hrát po bouřce v kabině. V Plavech se nelíbily výkony rozhodčích

Železný Brod B – Malá Skála 3:0 (kontumačně)

Držkov B – Plavy B 3:2 (1:1)

„Vyhráli jsme, jsme rádi za další tři body,“ zhodnotil duel jasně trenér Evžen Dvořák.Za hosty hrající Ondřej Votoček: „Prohráli jsme a zůstala nám lehká pachuť z rozhodčího. Myslíme si, že penalta proti nám nebyla a naopak pro nás dvě byly neodpískané. Moc se zápas nepovedl, zbytečně byl vyhrocený. Hrálo se na nekvalitním, těžkém terénu. My jsme úplně špatně nehráli, měli jsme šancí víc, ale neproměňovali jsme. To je naše bolístka poslední doby. Domácí měli čtyři a tři využili. My dostáváme laciné góly.Odehráli jsme docela slušný venkovní zápas. Penalta na 1:1 zápas hodně ovlivnila. Mohl to být remízový zápas. Nastoupili za nás dva mladší kluci z A týmu a hráli dobře.“

Smržovka – Kovo 0:2 (0:1)

„Utkání ovlivnila branka hned v úvodu, která byla z offsidu, ale rozhodčí nereagoval, i když situaci měl před sebou. Nepodařilo se nám po tlaku vyrovnat a naopak jsme v závěru dostali gól na dva nula. Je škoda, že rozhodčí některé věci přehlíží a nerozdal karty, např. za nadávky o poločase jednoho z hráčů hostů na jeho osobu. Možná by si to uvědomili i ostatní a nebyla by z toho taková „bramboračka“,“ zhodnotila duel vedoucí týmu Smržovky Veronika Veseloušová.

"Výhra nás hodně těší. Bylo to utkání, které nenabídlo divákům oku lahodící odpolední fotbal. Proti bojovnému a důraznému soupeři, který se vyžíval v osobních soubojích, jsme po celé utkání měli hru pod kontrolou. Podařilo se nám vstřelit brzký gól a zbytek utkání se nejčastěji hrálo mimo šestnáctky. Pravdou je, že jsme dopředu také mnoho nevymysleli a každá naše druhá akce skončila offsidem. Soupeři chyběli kreativní hráči, kteří by dostávali přihrávky do našeho pokutového území. Když se do jedné šance po naší individuální chybě dostali, skvělě zasáhl náš brankář Bednář. Druhý zářivý moment našeho strážce branky přišel na konci utkání, kdy dlouhým balonem vyslal Poláčka do samostatného nájezdu aby skóroval na 2:0 z našeho pohledu a rozhodl toto utkání. Po deseti kolech soutěže jsme si představovali více bodů, ale jsme rádi, že se scházíme a je dobrá parta," trenér hostů Karaqi.

Hodkovice B – Jenišovice 1:5 (0:3)

„Od začátku jsme byli lepší, i když jsme nejprve neproměňovali šance. Ale pak už to tam začalo padat. Když jsme dali na 5:0, už se jen dohrávalo. Bylo znát, že je naše hra kvalitnější. Navíc jsme se tentokrát i dobře sešli. Přijeli se na nás podívat taky fanoušci z Jenišovic. Doma teď toto vítězství chceme potvrdit,“ zdůraznil hrající kouč hostů Leoš Bernat.

V derby se nedařilo domácím. Trenér Roman Zitko: „Hosté byli lepší, bylo znát, že hráli vyšší třídu. Byli jsme rádi, že jsme nedostali víc gólů. Na začátku jsme nějaké šance měli. Není co dodat. O víkendu jedeme ven. Musíme se oklepat a co nejlíp se připravit na Mšeno.“