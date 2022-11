Kouč domácích mohl konečně chválit. Pět gólů na sklonku sezóny se mu líbilo. „Vyhráli jsme, byla dobrá nálada, přišlo i dost fanoušků. Já jsem s utkáním spokojený. Odpoutali jsme se od posledního místa. Hosté tak dobří nebyli. My jsme do toho šlápli hned od počátku, brzy jsme dali tři góly a pak do toho dál šlapali. O víkendu nás čeká na Rádle dohrávka s KOVO. Snad počasí ještě vydrží,“ ohodnotil průběh trenér domácích Miroslav Kohout.

Zdeněk Miksa za hostující tým řekl: "Vítězství domácích bylo zasloužené. My jsme dávali sestavu těžko dohromady. Hráli jsme, jak se dalo, jsme rádi, že je podzim za námi a že to skončilo. Pro nás to byl špatný podzim. Chtěli jsme být ve středu tabulky, spíš výš, ale špatně jsme se scházeli. Chybělo nám vždyky čtyři pět lidí, nehráli jsme ve stabilní sestavě a to se na výsledcích podepsalo. Teď mají hráči pauzu a od ledna zajistíme tělocvičnu a budeme se zase scházet. Loni jsme v zimě trénovali v Janově, tak snad nám to vyjde zase tam."

Kokonín – Hodkovice 2:7 (1:3)

Za domácí František Maixner: „Utekl nám začátek utkání. Hosté se dostali až do tříbrankového vedení. My jsme svoji hru zlepšili až od 30. minuty a podařilo se nám snížit na 1:3. Po změně stran došlo i ke změně stavu na 2:3, a to díky proměněné penaltě. Ve snaze o vyrovnání jsme ale inkasovali na 2:4, což se ukázalo jako rozhodující moment utkání. Pak jsme svoji hru otevřeli a soupeř z Hodkovice to využil k několika brejkům. Třemi z nich pak upravil výsledek na konečný stav 2:7.“

„Zadařilo se nám. Vyšlo nám všechno, co jsme chtěli. I jsme se dobře sešli, hráli s námi kluci z dorostu a ti to na hřišti náležitě rozhýbali. My jsme sezónu hráli pokaždé s jinou sestavou a to je těžký. Kokonín měl šance, my jsme jich také mohli využít víc, než jsme využili. Chvíli jsme měli taky útlum, takže jsme rádi, že utkání nakonec dopadlo takhle. V sobotu 19. listopadu nás čeká ještě dohrávka na Malé Skále. Začátek utkání je ve 14 hodin,“ řekl k zápasu trenér Hodkovic Roman Zitko.

Lučany B – Železný Brod B 1:8 (1:4)

Výkon domácích okomentoval Oldřich Churý: „Dostali jsme kotel, hosté byli jasně lepší, my jsme zápas už jen odchodili, abychom ho dohráli. Byl to nejhorší výkon béčka na podzim. Zase jsme měli problém, abychom se sešli. Z naší strany to byla bída, hráli jsme nezáživný fotbal, bez zájmu. Hosté vyhráli zaslouženě. Naši rezignovali. Teď budou mít volno, každý pátek, kdo chce, si může přijít zahrát fotbal. A po novém roce se uvidí. Začneme plánovat přípravu a přípravné zápasy.“

Jak viděl utkání trenér Brodu Zdeněk Mařík? „Do poločasu jsme dali čtyři góly a to nás uklidnilo. Ale prvních deset minut jsme se hledali a soupeř dával na 1:0. To nás nakoplo a začali jsme hrát svoji hru. Po poločase jsme dvacet minut odolávali tlaku Lučan a přidali jsme další góly. Z naší strany to byl parádní výkon. Domácí po pátém gólu už vyhlíželi konec,“ řekl po prvním víkendovém utkání trenér Mařík.

Železný Brod B – Plavy B 3:1 (2:0)

„Hráli jsme na přírodní trávě, chtěli jsme si zápas užít. Zpočátku u nás nepřesnosti, balón nám odskakoval, špatné držení. Nějaké šance jsme promarnili. Pak jsme dali dva góly. Ve druhém poločase už to nemělo s fotbalem nic společného. Musím pochválit našeho gólmana, který nás poslední čtyři minuty podržel, když chytil asi tři jasné góly. Podzim jsme zakončili výhrou, i když utrápenou,“ řekl k utkání trenér Brodu Zdeněk Mařík.

Za hosty trenér Jan Kouřil. „Domácí měli mladý, běhavý mančaft. V prvním poločase nás přehrávali, pak polevili. Byli ale lepší. Upravili jsme na 3:1, ale nevyužili jsme další naše šance, i když domácí už jeli na půl plynu. Brod měl dnes trochu víc štěstí. Byl to už náš poslední zápas a těšíme se na páteční dokopnou.“

Mšeno B – Držkov B 0:0 (0:0)

Trenér Mšena David Ryšavý: „Byl to dneska poslední, ale celkem tvrdý zápas. Já i trenér Držkova jsme si přáli, aby to naopak bylo závěrečné, klidné utkání. Ale jako kdybychom to přivolali. Byl to oboustranně těžký, vyrovnaný zápas, ani jeden tým se nedostal k tomu, aby vstřelil rozhodující gól. Bod je ale zasloužený pro obě strany. Oba týmy taky dostaly červenou kartu za chování vůči protihráči. Soutěž pro nás tímto zápasem skončila. Budeme si chodit pravidelně v pátek zahrát fotbal a se zimní přípravou začneme od půlky ledna.“

"Byl to vyhrocený zápas, na každé straně jeden vyloučený. Rozhodčí to trochu nezvládli, karet mělo být víc. Zápas byl remízový, každý chtěl v posledním kole a zápase získat tři body. Pro nás to je jeden bod zasloužený. Těšíme se na zimní pauzu, na jaře budeme pokračovat," řekl k utkání Jaroslav Salaba.

Jenišovice – Plavy B 1:4 (0:2)

Leoš Bernat za domácí: „Hráli jsme ve velké mlze, nebylo vidět, co se děje u brány. Neproměnili jsme šance, jinak by byl pro nás výsledek lepší. Sice jsme do nich bušili, ale nic z toho nebylo. Soupeř se dostal do vedení po našich dvou chybách. A pak už jen bránil. Dostali jsme v prvním poločase dva góly, hnali jsme se za vyrovnáním, ale to se, bohužel, nepovedlo. Nedokázali jsme do jejich branky aspoň dva góly dát. Fanoušci přišli, ale moc toho neviděli. Byl to náš poslední podzimní zápas.“

Za Plavy trenér Jan Kouřil: „V prvním poločase, i když jsme vedli, měly Jenišovice několik šancí. Byla silná mlha, ve druhém poločase už nebylo vidět z půlky na bránu. S fotbalem to moc společného nemělo, hráli jsme na špatném terénu. Rozhodčí to taky neměli lehké, v té mlze neviděli řadu soubojů, zákroků a offsidů. Vyhráli jsme, ale zápasu by slušela i remíza. Za stavu 2:1 nás mleli. Byli jsme přesvědčeni, že si tři body neodvezeme. My jsme byli ale tentokrát ti šťastnější, hosté doplatili na neproměňování šanci. V posledních minutách jsme ještě dva góly přidali. Ale celkově utkání nebylo od začátku tak jednoduché, jak to vypadalo. Ale body máme, takže super.“

Zásada – Smržovka B 5:3 (3:2)

Výkon vítězného týmu okomentoval kapitán Petr Fišer: „Herně to nebylo nic moc. Vybojované vítězství, ale my jsme předvedli jeden z nejhorších výkonů. Dali jsme brzy dva góly, ale pak jsme trochu zaspali a soupeř vyrovnal. Do poločasu jsme přidali ještě třetí gól. Ve druhé půli hosté nastoupili aktivně a vyrovnali na 3:3. My jsme ale vstřelili čtvrtý a upravili jsme pak ještě výsledek až na konečných 5:3. Fotbalově to bylo hrozné, ale body jsme si připsali a vyhráli jsme jen naší bojovností. Ani hřiště nebylo příliš kvalitní, fotbal se na něm tentokrát moc hrát nedal.“

Malá Skála – Kovo 3:1 (1:0)

„Byl to takový bláznivý fotbal, soupeř přijel nahecovaný a průběh tomu odpovídal. Utkání bylo trochu vyhecované, výkony celkem vyrovnané, my jsme naše šance tentokrát proměňovali a ty jejich náš gólman vychytal. Utkání dobře odpískala trojice zkušených rozhodčí. Nějaké strkanice tam také byly, ale všichni je ustáli. Sezónu jsme začali překvapivě dobře, ale pak přišel zlomový zápas v Josefově Dole, prohráli jsme zbytečně a od té doby se to s námi táhlo. Přišla zranění, špatně jsme se dávali dohromady. Jsme rádi, že už se blíží konec sezóny. Ještě nás ale čeká dohrávka s Hodkovicemi.“