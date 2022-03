Nový trenér Plavů k utkání řekl: „Vyhráli jsme 3:2, utkání bylo vyrovnané, mohlo skončit i 5:5. Chvíli jsme byli lepší my, chvíli soupeř, takže to byl zasloužený výsledek. Hráli jsme v Desné na umělce.“

POMÝŠLÍ NA I.A TŘÍDU

S čím nový kouč do Plavů přichází a jaká očekávání od této změny mají v klubu? Jisté je, že mužstvo se chce pohybovat ve vyšších patrech I. B třídy. „Chceme se připravit pak na další rok a být konkurence schopní a od podzimu hrát o postup do A třídy. Ale to záleží na tom, jestli se podaří tým vhodnědoplnit a motivovat tak, aby kluci hráli na maximum, k tomu patří také to, aby chodili poctivě na tréninky. Jen tak si vybudujeme ambice a šance na postup. A Plavy vždycky patřily ke konkurenceschopným týmům, k lepšímu průměru I. B třídy. Při poctivém tréninku a správném doplnění mužstva určitě na postup mohou mít,“ uvedl k nejbližší budoucnosti trenér Pekelský.

KDO CHODÍ, BUDE HRÁT

Docházka na tréninky bývá v mnoha klubech téma do diskuze. Hráči mají další své pracovní a rodinné povinnosti. Ale když chtějí mít výsledky, musí si na společnou přípravu čas udělat. To dobře všichni vědí. Jak jsou na tom v Plavech?„Máme A i B tým, na tréninky se nerozdělují, chodí společně. O to větší šance je, že se nás sejde dost. Část hráčů chodí poctivě. Část přijde občas, jednou ano, jednou ne. Je to jako všude jinde. Ti hráči, kteří budou chodit pravidelně, dostanou i větší šanci do mistrovských zápasů, protože by měli být připravení nejlépe. Ale jsou i takoví, kteří patří mezi hráče, pro které je docházka na tréninky, třeba kvůli práci, náročná. Taková je dnešní doba. Omluví se, že nemůžou přijít. Ale pak hrajou dobře,“ okomentoval účast kouč.

V SOBOTU POSLEDNÍ PŘÍPRAVNÝ ZÁPAS

A plavští hráči ještě v zimní přípravě pokračují. O víkendu je čeká další zápas. „V sobotu 26. března, ve 13 hodin na hřišti v Desné, pokračujeme posledním přípravným utkáním. A vlastně to bude zároveň generálka před zahájením soutěže. Potkáme se v ní s Bozkovem,“ informoval Pekelský.

ROZHODNE POČASÍ

Fotbalový areál v Plavech je moderní a hřiště už čeká na jarní start soutěží. V minulém týdnu bylo ale ještě pod sněhem. „Jsou tam místa, kde se drží víc vody a jsou podmáčená. Tam ještě sníh zůstává. Zatím jsme na velkém hřišti ještě vůbec nebyli. Trénujeme na sousedním, menším. Prostorem jsme hodně limitovaní, hlavně, když se nás sejde víc. Občas proto jezdíme na trénink do vedlejších Hamrů,“ dodal.

S čím novým kouč přišel, na co si budou muset zvyknout a jak budou tréninky vypadat, aby hráčům vyhovovaly a také přinesly potřebné body? „Občas si myslím, že si v Plavech kluci přišli na trénink zahrát bago a to bylo všechno. Když mě Ondra Votoček oslovil s nabídkou trénování, hned jsem mu zdůraznil, že nechci, aby se tak trénovalo. Jsem v Plavech přibližně měsíc. Na tréninku jsme se věnovali fyzičce, hodně běhali, a to i s míčem. Dělali jsme různá cvičení a bylo vidět, že ta byla pro hráče nová. Musíme se naučit je dobře zvládnout technicky, abychom je dělali správně. Zatím se ke mně žádné záporné ohlasy nedostaly. Vypadá to, že je takový trénink oslovil a baví je. Ale budu rád za každý názor. Doufám, že nám to vydrží a že se brzy při tréninku už dostaneme i na velké hřiště,“ přeje si trenér Pekelský.

I on se musí na trénink připravovat. Vzhledem k jeho bohatým zkušenostem je jisté, že tréninky budou zajímavé a náročné. „Chci je udělat takové, aby je bavily a pak to zúročili v zápasech,“ zdůraznil Jarda Pekelský.