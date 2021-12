Když se řekne „bude turnaj v Brodě“ tak nikdo neváhá. Zase se bylo na co koukat. Týmy od divize až po I.B třídu se utkaly na umělce v tradičním turnaji.

Fondo Cup Železný Brod | Foto: Josef Březina

Vymrzlí diváci se choulili do zimních bund. Fotbalisté jako by počasí nevnímali. Když se hraje, tak se hraje. A hrálo se zase v Brodě. Tentokrát organizátor a ikona místní kopané Jaroslav Kletečka připravil už 12. ročník turnaje s názvem Fondo Cup. „Turnaj, který měl tradiční termín v půlce listopadu, se obnovil po pěti letech. Důvod pauzy byl hlavně ten, že fotbalové soutěže se protahovaly a tradiční týmy nemohly startovat. Ale i zájem neregistrovaných celkově klesal. Letos skončily soutěže brzy,“ řekl Jaroslav Kletečka k letošnímu ročníku.A důvodem bylo i to, že v Brodě je nová umělka. Takže se brodský oddíl rozhodl zkusit turnaj opět připravit. A podle slov Kletečky byl zájem slušný. Do Brodu přijelo čtrnáct týmů.