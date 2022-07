První utkání nás čekalo ve středu v 17 na hřišti v Ruzyni. Přes malé bolístky jsme do baráže mohli vstoupit se všemi hráči našeho týmu, čehož si velice vážíme. Úvod utkání byl hodně poblázněný. Ve 4. minutě jsme se dostali do vedení po centru Franty Šimona a hlavičce Lukáše Velechovského. O minutu později srovnali domácí na 1:1 po průniku pravého křídelníka a střele na zadní tyč. A v následující minutě jsme se podruhé dostali do vedení po centru Jana Lorence a hlavičce Jana Buriána. Ve 23. minutě se nám podařilo odskočit na rozdíl dvou branek, po napadání Břetislava Huška a Šimona Ježka dokázal Denis Křemen přelobovat domácího brankáře. Ve 32. minutě vyslal kolmou přihrávkou Jan Lorenc do úniku Šimona Ježka, který střelou k zadní tyči opět rozvlnil síť domácích.

První poločas jsme zvládli brankově fantasticky a domácí pustili do minima šancí. Branková konstrukce dvakrát podržela domácí borce, jinak mohl být stav po 40. minutách ještě výraznější.

Vstup do druhého poločasu se nám nevydařil, kluci z Dukly byli častěji na míči a začali si vytvářet brankové příležitosti. Ve 49. minutě po odraženém míči nad pokutovým územím domácí snížili na 2:4. Tlak domácích jsme následně ustáli a přišla klidnější pasáž. V 72. minutě zahrál rohový kop Břetislav Hušek a Lukáš Velechovský skóroval podruhé v utkání.

Žáci FA Jablonec vyhráli baráž a udrželi tak ligovou soutěž

Z prvního utkání jsme si odvezli parádní výsledek do odvety. Vstřelili 5 branek a domácí i přes výbornou pasáž v úvodu druhého poločasu dokázali naši obranu a brankáře překonat jen dvakrát.

Do sobotní odvety na domácím hřišti jsme šli s vědomím vedení o 3 branky, ale čekali jsme mnohem těžší utkání a nervozita byla znát více než ve středu. V prvním poločase jsme často ztráceli míč a byli hodně nepřesní. Hrálo se hlavně ve středu pole a oba týmy si vytvořily minimum velkých šancí. Ve 20. minutě střela Františka Šimona ze standardní situace po teči hostujícího hráče ve zdi zaplula do branky a my za burácení domácích fanoušků vedli 1:0.

Ještě úvod druhého poločasu byl malinko nervózní a obě strany napjatě čekaly, jestli se průběh baráže zdramatizuje. Posledních 25 minut už se utkání dohrávalo a ani jeden tým už nedokázal změnit skóre.

Jsme rádi, že se nám podařilo dvojutkání s FK Dukla Praha zvládnout s celkovým skóre 6:2 pro nás a v baráži venku i doma zvítězit. Do příští sezóny je to pro nás opět velká výzva, můžeme se měřit s nejlepšími mládežnickými týmy u nás, bude to boj. Současně je to i závazek a musíme vytvářet podmínky a prostředí od nejmenších kategorií, abychom měli co nejvíce zajímavých individualit a jako tým mohli být konkurenceschopní.

Realizační tým: Jan Kozderka, Luboš Pumrle, Luboš Petržilka

22.6.2022 - FK Dukla Praha - FA Jablonec 2:5 (1:4)

25.6.2022 - FA Jablonec - FK Dukla Praha 1:0 (1:0)

Autor: Jan Kozderka