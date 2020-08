V utkání okresního přeboru se fanoušci dočkali branek až ve druhé polovině zápasu. A viděli drama. Nejprve domácí gólman zlikvidoval pokutový kop hostí, vzápětí ale během dvou minut inkasoval a hosté vedli . Zdání rozhodnutého utkání ale oklamalo. Statečně bojující domácí nejprve v 78. minutě snížili a v poslední minutě zápasu dokázali stav srovnat. Nakonec tak v utkání dvou „béček“ byla spravedlivá remíza.

Hodkovice n.M B – Železný Brod B 2 : 2 (0 : 0)

Hrající trenér železnobrodského béčka Holeček:

První poločas byl vyrovnaný, bez velkých šancí u obou týmů, za to s hodně chybami. Ve druhém poločase se hra zlepšila, my jsme z ní měli víc. Dali jsme gól, ale neproměnili jsme penaltu. Když jsme pak chytře vystřídali, dali jsme hned gól na 2:0. Měli jsme i další šance, chodili jsme sami na bránu, ale žádnou jsme nevyužili. Zlom nastal, když jsme dostali kontaktní gól na 1:2. Navíc po nesmyslné chybě nám rozhodčí vyloučil hráče. Nevydrželi jsme nátlak domácích a v 90. minutě jsme chybovali. Soupeř situaci využil a dal na 2:2. Dá se říct, že jsme si zápas prohráli vlastními chybami a tím, že jsme plno šancí nedokázali zúročit. A to se nám vymstilo. Máme v Brodě málo hráčů, a to i v A týmu. Je hodně zraněných. Měl jsem z áčka dva půjčené, ale jeden z nich zrovna dostal červenou kartu.“

Trenér Hodkovic Roman Zitko:

„Už na začátku bylo vidět, že Brod bude těžkým soupeřem, který na nás hned naběhl. Kluci hráli v první půli dobře, i když nám chybělo dost hráčů. Ve druhé na nás bylo vidět, že nám docházejí síly. Brod toho využil a zakončoval dvakrát do prázdné brány. V 78. dal gól Lukáš Roubínek a v 90. z penalty Láďa Michalec. Určitě musíme fyzičku ještě víc potrénovat. Ale jinak jsme byli spokojení, protože v posledním zápase jsme od Brodu dostali osm gólů. Na to, kolik nás bylo, dopadlo utkání velmi dobře. Máme několik hráčů zraněných a někdo je ještě na dovolené. Když je možnost, tak si půjčíme hráče z áčka. Ale tentokrát měl A tým utkání následující den, tak hráči šetřili síly.

VÍKENDOVÝ ZÁPAS ÁČKU PŘINESL PLNÝ BODOVÝ ZISK, NA KONTO SI DOMÁCÍ PŘIPSALI TŘI BODY

Hodkovice n. M. - TJ Slovan Vesec 4:2 (2:2)

Trenér Václav Bouška ale spokojený s výkonem mužstva nebyl.

"Nevím, jak je to možné, ale prvních deset minut každého našeho zápasu vždycky vypadá, jako když se hledáme a nevíme, že jsme vůbec na hřišti. A proto jsme taky hned 0:1 prohrávali. Pak se nám podařilo srovnat a přidat další gól na 2:1. Ale ještě před koncem poločasu jsme dostali na 2:2. Hra obou mužstev byla neučesaná, rozlítaná, samé překopávání. Druhý poločas byl z naší strany festival neproměněných šancí. Měli jsme jich několik, například Jirka Jiránek měl asi tři tutové gólové šance, ale pokaždé je někam zakopl. Pomohlo nám, že Vesec si dal vlastní gól střelou, která se odrazila od jejich hráče a přelobovala brankáře. A pak už jsme utkání jen dohrávali a minutu před koncem jsme přidali čtvrtý gól. Spokojený se hrou ale určitě nejsem. Myslím, že mám v týmu kluky, kteří to umějí hrát velmi dobře po zemi. A tentokrát se jim nedařilo. Hráli zbrkle a zbytečně nakopávali."

Branky: Jiránek, Janků, Jurák (vlastní) Košek - Macháček, Jurák