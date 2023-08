Za hosty trenér František Pokorný: „V přípravě jsme se scházeli dvakrát v týdnu, chodili také dorostenci, kteří nastoupili i do prvního mistrovského utkání. S přípravou jsem byl spokojený. V zápase jsme byli lepší, měli jsme pět vyložených šancí. Projevilo se ale mládí našeho týmu, protože naši dorostenci ještě nebyli schopní dopravit míč z malého vápna do branky, z toho jsme dvakrát trefili břevno. A to rozhodlo. Prohrávali jsme o gól. Pak jsme 2:1 vedli. Košek dal parádní gól „ala Panenka“ z přímého kopu. Domácí vyrovnali v nastavení první půle. A pak nám dali taky nádherný gól ze třiceti metrů, náš gólman byl bez šancí. Na jejich malé, úzké hřiště jsme byli dobře připravení. Soupeř jen nakopával a vyhledával souboje. Umřeli jsme na neproměňování šancí. Fanoušci viděli hezký fotbal. A přišlo jich hodně, byli spokojení. V prvním mistráku doma přivítáme Novou Ves. Budeme mít ale problémy dát dohromady sestavu. Jsem na to zvědavý, ještě doznívají dovolené. Určitě zase budou hrát dorostenci. A buďme za ně rádi, fotbalistů na této úrovni je málo.“

Za domácí vedoucí týmu Zdeněk Miksa: „Byl to první mistrák, vyrovnané utkání, šance byly na obou stranách, my jsme jich měli o něco víc, které jsme neproměnili. Začátek je to pro nás dobrý. Kluci si mákli, zápas odbojovali, vítězství je zasloužené, výhra doma a tři body těší nás i fanoušky. Příště budeme hrát venku, na hřišti Mšena. Tam to bude těžší. Ale každé utkání začíná od nuly.“

Lučany B – Plavy B 4:3 (2:2)

Za domácí předseda FK Oldřich Churý: „Bylo to vyrovnané utkání, měli jsme víc šancí a dokázali jsme je využít. Uvidíme, jak se bude dařit, snad to dáme dohromady. Zapojili jsme už také tři dorostence, aby se otrkali v mužském fotbalu. Snad ta naše mládež nám do budoucna přinese ovoce. Celkově jsme měli za tento víkend šest bodů, což už se nám v Lučanech dlouho nepodařilo.“

Za hosty kapitán Jan Kouřil: „Chyběla nám přesnost. Mohli jsme i vyhrát, ale hned první šanci jsme nevyužili, nedali jsme do prázdné brány. Remíza by byla zasloužená. Bylo vidět, že je to první zápas a že nejsme ještě sehraní. Někteří hráči byli po letní pauze poprvé na hřišti, nechodili na tréninky, teprve se rozehrávali. Udělali jsme školácké chyby, za které nás soupeř potrestal. Máme ještě hráče na dovolených, měli jsme oproti soupeři spíše starší a pomalejší tým. Stále jsme dotahovali gólové manko. Nastřelili jsme několikrát tyč. Příště hrajeme na Smržovce, i když jako domácí, protože na našem hřišti ještě probíhá rekonstrukce. Ta musí být dokončená do 16. září, to budeme slavit sto let plavského fotbalu. Máme připravený pro návštěvníky bohatý program, informace najdou na našem facebooku. Máme už například potvrzeno, že přijede Lafata, Dočkal, také Vojta Dyk, Přemek Forejt a další osobnosti, které si proti Plavům zahrají fotbal.“

Ženský prvek může mužskému fotbalu prospět, předvedla v Semilech sudí Kánská

Držkov B – Kokonín 3:1 (1:1)

Za domácí vedoucí týmu Jaroslav Salaba: „Držkov začal utkání velice aktivně, ale, i když si vytvořil několik šancí, tak je nedokázal proměnit. Až ve 22. se dostal odražený míč k Baťkovi, ten zpracoval na prsa a následně vstřelil úvodní branku zápasu. Držkov poté ubránil několik šancí Kokonína. I nadále se domácí tlačili do zakončení, ale koncovka byla tragická. Druhá půle probíhala v podobném duchu. V 51. minutě se nádhernou střelou prosadil Štěpán a navýšil na 2:0. Hosté se poté více než na svůj výkon soustředili na výkony rozhodčích a neustále diskutovali. V 77. minutě se podařilo skórovat střídajícímu Serbusovi a snížit na rozdíl jediné branky, ale to nestačilo. O pět minut později vrátil dvoubrankové vedení domácím Fiegr a dal Držkovu potřebný klid. Emotivní utkání, tak skončilo výhrou domácího celku.“

Malá Skála – Mšeno B 3:10 (1:7)

Za domácí hrající trenér Volek: „Byla to katastrofa. Na soupeře jsme neměli, přijel omlazený mančaft Mšena a hned z prvních dvou střel jsme inkasovali dva góly. Byli o hodně lepší, jsou už zkušení, mají jiné návyky, hrají fotbal od dětství. My máme i kluky, kteří začali hrát později, třeba až kolem dvaceti. Teď jedeme do Jenišovic, to bude derby. Ale také posílily. My musíme hrát s mančaftem, který máme. Ale hrát budeme pořád.“

Za hosty David Ryšavý: „Ještě neuběhla ani minuta a už jsme zápas rozehráli a dali první gól. Využil jsem pět hráčů z áčka, to bylo hodně znát, mají jiné návyky, vytvořili si hodně šancí. Kdyby je využili, byl by výsledek úplně jiný. Postavil jsem i čtyři nové kluky. Měli jsme dobré rozestavění. Chytal nám zase Míra Braniš. ?? Utkání bylo jednoznačné. Čeká nás v sobotu Josefův Důl. Áčko hraje v neděli, kluci, kteří nenastoupí za A tým využiju v sobotu, aby si také o víkendu zahráli. Zatím mám hráčů dost, uvidíme, jak přijdou nějaká zranění.“