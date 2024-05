„Držíme se stále na třetím místě a asi tam už zůstaneme. První poločas byl vyrovnaný, byly šance na obou stranách, ale šli jsme do šaten za stavu 2:1. Pak bych řekl, že jsme je docela přehráli, protože góly padaly hlavně na jejich stranu. Takže pak před koncem už to bylo 6:1 , když se jim ještě podařilo z penalty snížit. No, a zase nás trochu podržel náš brankář. Fotbal se líbil i divákům, jsme spokojení,“ řekl vedoucí domácího týmu Zdeněk Miksa.



Mšeno B – Plavy B 4:0 (0:0)

vyhráli jsme 4:0. Bylo důležité, že v poločase byl stav 0:0, ale měl jsem připravené i hráče na střídání. Ve druhém poločase jsme přidali nové lidi a to nám dodalo energii. Slobodianiuk dal tři góly ve druhém poločase, hodně nám pomohl. Byli jsme fyzicky silnější. Měl jsem výhodu čtyř náhradníků a Plavy neměli nikoho. Béčko bylo dobré. Konečně jsme vyhráli doma. Čekali jsme, že přijedou mladí, běhaví, šikovní kluci, ale oni neměli nikoho. Takže jak jsme je unavili v prvním poločase a pak ve druhém poločase rozhodli čtyřmi góly, to bylo skvělé,“ radoval se trenér Mšena David Ryšavý.

„No, hrálo se nám docela špatně, hlavně kvůli tomu, že nás bylo jen jedenáct, protože jsme měli velké problémy sestavu dát dohromady. Už před zápasem jsme měli hodně omluvenek a navíc nám na poslední chvíli před zápasem chyběli další dva až tři lidé, kteří měli přijít, takže jsme byli nuceni hrát jen v jedenácti, což sice fotbal umožňuje, ale je to náročné, obzvlášť na hřišti v Mšeně, které je velké a oni jsou na prvním místě. Měli jsme tam i starší hráče, jako je Gustav Harik , kterému je skoro šedesát, a Daniel Šmerda, kterému je padesát, ale ostatní byli mladí a dobří. Přestože jsme tam jeli v těchto podmínkách, zvládli jsme to celkem slušně. První poločas byl dokonce dobrý, možná jsme byli i trochu lepší a měli více šancí, ale neproměnili jsme je, takže skóre bylo 0:0. Ve druhém poločase to bylo horší. Začali jsme fyzicky odcházet a udělali jsme několik hloupých chyb na začátku, kdy jsme dostali dva rychlé a zbytečné góly. Pak jsme hráli celý poločas dobře, ale už to bylo horší fyzicky, což bylo logické. Domácí střídali asi čtyři hráče, byli fyzicky lepší a mladší, takže měli v tomto výhodu, ale i tak jsme měli nějaké šance. Ke konci jsme se snažili otevřít hru a něco s tím udělat, ale dostali jsme další góly. Vzhledem k vývoji zápasu to už nešlo, ale dostali jsme ještě dva zbytečné góly, takže výsledek 4:0 vypadá hodně špatně, ale vzhledem k okolnostem a výkonu na hřišti to neodpovídá realitě. Myslím, že nás domácí chválili. Se sestavou, se kterou jsme tam jeli a jak jsme to odehráli, jsme relativně spokojení, ale výsledkově to nevypadá dobře. Kdybychom proměnili některé šance, mohlo to vypadat úplně jinak. Určitě nemáme špatný pocit. Příště budeme hrát doma proti Jenišovicím. Ty jsou ambiciózní a chtějí postoupit. My hrajeme dopoledne, áčko odpoledne,“ řekl za Plavy Ondra Votoček.

Josefodolští vyhráli kontumačně. Lučany čeká dvojnásobné derby



Malá Skála – Držkov B 5:0 (3:0)

„Konečně výhra! Tušil jsem to od začátku, protože vždycky, když jsme dali gól do páté minuty, tak jsme prohráli, takže jsme to furt zdržovali. První gól padl asi tak v patnácté minutě. No a my jsme jim nedali vůbec čuchnout. Sedlo si to, sešli se mi lidi, takže jsem to postavil tak, jak jsem si to představoval,“ řekl maloskalský trenér Petr Volek.



Smržovka B – Lučany B 2:0 (0:0)

„První poločas byl velmi podobný. Nula nula na obou stranách, žádný gól nepadl. A ve druhém poločase jsme měli trochu více ze hry a vstřelili jsme gól a pak v poslední minutě z brejku dali druhý gól na 2:0. Béčko má doma teď Novou Ves,“ řekl k výkonu B týmu Lukáš Červenka.