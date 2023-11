„Já jsem si dlouho nezahrál. Začal jsem, pak mi přejel soupeř hlavu kopačkou a jel jsem do špitálu. Vím ale od kluků, že hosté byli lepší. První gól jsme dostali z penalty, druhý po naší chybě. Ve druhé půli přidali další dva. Na jednu bránu to ale nebylo, i my jsme měli šance. Ale Josefův Důl byl fotbalovější. Já už se na hřiště v posledním utkání podzimu nedostanu, mám na hlavě devět stehů. Určitě se ale půjdu na zápas podívat," plánuje zraněný trenér domácího týmu Petr Volek.

Vedoucí týmu hostů Zdeněk Miksa byl s výsledkem spokojený, mužstvo úkol splnilo.

„Jeli jsme na Malou Skálu vyhrát a to jsme splnili. Ale bylo nás jen dvanáct, asi jsem kluky minule přechválil. Poločas jsme vyhráli, pak jsme dva góly ještě přidali. Naše vítězství bylo dnes zasloužené. V posledním kole nás čeká Nová Ves. Doufám, že se nás hlavně dost sejde.“



Kokonín – Nová Ves 7:2 (3:1)

Taky v Kokoníně vypukla radost nad třemi body a šťastnou sedmičkou. V utkání celků ze spodních pater tabulky šel po proměněné penaltě do vedení domácí Kokonín. Hostům se vzápětí z protiútoku podařilo srovnat.

„Pak jsme ale přidali do poločasu ještě dva góly a ve druhé půli jsme navýšili vedení až na konečných 7:2," řekl za vítěze František Maixner.

Lučany B – Mšeno B 0:4 (0:3)

„Výsledek je krutý, ale neodpovídá tomu, co se dělo na hřišti," taková byla první reakce předsedy FK Lučany Oldřicha Churého. Podle něho byl zápas vyrovnaný a chvílemi měli domácí i víc ze hry. Ale opět doplatili na svoje chyby. které "Naše chyby dovedli zkušení hráči Mšena využít. A my jsme v koncovce hořeli jako papír. Byl to pěkný zápas, jen soupeř dovedl dobře využít naše hrubky. Poslední zápas hrajeme v Jenišovicích.“

„Výhru v Lučanech 4:0 jsme nečekali. Poslal jsem tam naše starší borce. Musím je pochválit. Zvládli to perfektně a ještě některé šance, kdy šli sami na gólmana, nevyužili. Mám radost, že jsme ten víkend ve Mšeně vybojovali šest bodů, protože vyhrálo i naše áčko. Jsme spokojení. V posledním kole béčko má doma Smržovku. A áčko jede do Rychnova," už myslí na závěrečné kolo trenér Mšena David Ryšavý.

Kovo – Plavy B 6:3 (4:1)

Za Kovo trenér Karaqi Liridon:

„V předposledním utkání podzimní části sezóny jsme nastoupili na podmáčeném trávníku v silné sestavě a s dostatečným počtem náhradníků připravených do utkání nastoupit. Podle předpokladů soupeř nebyl posílen a ve hře to bylo vidět od úvodního hvizdu jinak skvělého rozhodčího. K pravidelně skvěle hrajícímu útočníkovi Kohoutkovi se tentokrát připojil i druhý náš útočník Kapička. A v útoku si vyhověli, připravovali si šance a hlavně dohromady nastříleli pět gólů. Druhý poločas s klesající kvalitou hřiště padala i úroveň hry, ale naším šestým gólem v zápase jsme odpověděli na dva krásné góly soupeře a definitivně jsme si zajistili tři body do tabulky. Těšíme se na poslední utkání proti Kokonínu a i na následující rozlučku s podzimní sezónou. A jak to chodí, s výhrou se slaví, pije a baví mnohem lépe.“

Hosté šli do zápasu sei slepenou sestavu, jejich áčko zároveň hrálo v Desné. Kapitán Plavů Jan Kouřil uvedl, že terén byl špatný, a proto s fotbalem hra neměla nic společného.

"Hřiště bylo pod vodou, kopalo se všechno vzduchem, žádná kombinační hra nešla. Navíc se hrálo na malém hřišti, nahoru, dolů. Nebyli jsme ale horší, jen jsme už nedokázali výsledek zvrátit, nedávali jsme góly. A domácí ano. Poslední kolo hrajeme doma proti béčku Držkova."

Smržovka B - Hodkovice B 3:0 KONTUMAČNĚ, hosté nepřijeli.