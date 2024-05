„Kluci prohráli 4:3. Povolal jsem brankáře Pavla Žantu, který opět chytal skvěle. Kluci prohrávali 4:1 a pak se dokázali dotáhnout na 4:3, ale pak už nedali další gól z přímého kopu. Samozřejmě jsme chtěli aspoň bod, ale dneska to nevyšlo. Věděli jsme, že to bude těžké, protože soupeř hraje o třetí nebo druhé místo, takže chce postoupit výš. Je to naše první prohra s béčkem po dlouhé době, ale bylo to také tím, že jsme hráli ve stejný čas, takže jsem nemohl nikoho použít z A týmu. Kluci si to museli odehrát sami. Ale 4:3 je slušný výsledek,“ uzavřel hodnocení trenér Mšena David Ryšavý.

„V poločase jsme vedli 3:1 a přitom jsme ještě několik šancí neproměnili. Pak jsme v 60. minutě dali gól na 4:1 a zdálo se, že je rozhodnuto. Ale nebylo. Oni pak snížili na 4:2 a pak ještě před koncem na 4:3. No, ale pak jsme také měli nějakou šanci, kterou jsme nedali, ale už jsme výsledek udrželi. Takže to byl zajímavý zápas až do konce. Zasloužili jsme si vyhrát. Co se týče šancí, byli jsme lepší. Příště jedeme do Jenišovic. Bude to venku, zase o něco těžší. Určitě bychom si nechtěli odvézt nějaký debakl. Mužstvo je v pořádku. Teď jsme měli asi pět kluků na střídání, takže to je dobré,“ řekl vedoucí josefodolského týmu Zdeněk Miksa.

Jenišovice si body vzít nenechaly. Kovo má posily, byly znát

Malá Skála – Jenišovice 1:4 (1:3)

„Začátek zápasu jsme měli velmi dobrý, vedli jsme 1:0, brzy jsme dali gól. Hra byla vyrovnaná. Pak ale byly proti nám dvě penalty, jednu soupeř proměnil a druhou náš brankář chytil. Poté nás soupeř trochu přehrál a začal dávat góly. Pak se stala jedna chyba a už to bylo 3:1. Poté jsme se snažili otevřít hru, abychom skóre snížili, ale z brejku jsme dostali čtvrtý gól. Penalty, to byly takové nezaviněné situace, ale byly to dobré penalty. Rozhodčí je viděl, uznal je a my také,“ popsal utkání trenér domácích Petr Volek.

„Sice jsme brzy prohrávali 0:1, dali nám gól hned na začátku, ale po chvíli jsme stav otočili a poté, co jsme dali ty dva góly, už to bylo v pohodě. Byli jsme lepší po celou dobu, i když jsme prohrávali. Ale byla to jen otázka asi patnácti minut, než jsme stav otočili. Kdybychom to hned neotočili, byl by to problém. Ale protože jsme to dokázali do 23. minuty a uklidnili hru, hráli jsme pak už v pohodě. Mohlo být ještě i víc gólů z naší strany, ale přesto to nebyl takový fotbal, jaký bych si představoval. Měli jsme hrát líp,“ zdůraznil trenér a hráč Jenišovic Leoš Bernat.



Plavy B – Smržovka B 3:0 (1:0)

„Nad Smržovkou jsme vyhráli opravdu pěkně, celý zápas jsme byli lepší. Ve dvacáté minutě to mohlo být sedm nula a měli jsme i další šance, šli jsme pětkrát sami na branku. Báli jsme se, že oni dají nějaký šťastný gól a my budeme prohrávat. Naštěstí jsme do poločasu dali gól na 1:0 a ve druhém poločase jsme si výsledek pohlídali a přidali další dva góly. Musím ale vyzdvihnout Smržovku. Při jednom odevzdání balonu jsme se špatně pochopili a byla nařízená penalta. Oni ji kopli schválně mimo, což bylo opravdu gesto fair play. Ne všechny týmy by to udělaly. Jsme jim za to moc vděční. Stalo se to za stavu 1:0, takže mohli klidně vyrovnat, ale oni míč zakopli mimo, což bylo skvělé. Mohli jsme vyhrát vyšším rozdílem, ale takhle to dopadlo a myslím, že jsme byli spokojení. Takže tři body máme, ať už to bylo jakkoliv,“ dodal spokojeně kapitán béčka Plavů Jan Kouřil.

Kanonýr Filip Skalický: Smržovka chce postoupit

„Nepodařilo se nám dát gól a máme problémy i s herním projevem. byli jsme pomalí, soupeř byl lepší a myslím, že neproměněné šance nás stály výsledek. Prostě se nám nedaří. Žádný zázrak jsme nečekali. Možná ale přijde teď v sobotu. Jedeme na Malou Skálu – čeká nás tam Kokonín . Doufám, že se nám podaří zvrátit štěstí ve svůj prospěch a zlepšit naše výkony. Musíme se snažit a získat už konečně nějaké body,“ řekl za Smržovku Lukáš Červenka.



Nová Ves – Hodkovice 1:3

Lučany B – Kokonín 2:1

Držkov B – Kovo 2:2