za Mšeno trenér David Ryšavý:

„Musím všechny kluky pochválit, hlavně jsme konečně přemluvili Martina Vejpravu staršího, bývalého exligového jabloneckého hráče, který s námi chodí trénovat, aby si šel zahrát. Hrál záložníka a hrál výborně, udržel balón a byl to pro nás klíčový hráč tohoto utkání. Měli jsme hodně šancí, rychlé brejky. Vyhráli jsme zaslouženě a navíc bez posil z áčka, které hrálo ve stejnou dobu. Trochu jsme laborovali, kdo přijde, nepřijde, kdo nastoupí, ale nakonec jsme sestavu složili dobře. Devět gólů je hodně, kluci si zastříleli. Poradili jsme si i bez áčka, hráli starší pánové, ale perfektně. A Martin Vejprava slíbil, že bude chodit trénovat i hrát.“



Lučany B – Josefův Důl 0:1 (0:0)

za domácí předseda FK Oldřich Churý:

„Bylo to vyrovnané utkání, ve kterém by remíza byla spravedlivější. Bohužel jsme za stavu 0:1, asi deset minut před koncem, neproměnili penaltu. Šance byly na obou stranách, ale využitá jen jedna a zrovna to byla ta soupeřova. Škoda té penalty. Příště jedeme s béčkem do Hodkovic, navíc v neděli hrajeme až do 15,30. Už ale poslední tři kola určitě dáme.“

za hosty vedoucí týmu Zdeněk Miksa:

„Jsme za tři body zvenku rádi. Náš první gól zajistil hned tři body z hřiště soupeře. V prvním poločase jsme byli lepší, ve druhém se to vyrovnalo. Šli jsme do vedení, soupeř měl možnost vyrovnat, ale nedal penaltu. Nás podržel gólman. Byli jsme o gól lepší. Teď máme doma Smržovku. A chceme vyhrát.“



Kokonín – Jenišovice 1:5 (1:2)

za hosty hrající trenér Leoš Bernat:

„Ze začátku jsme asi osm tutových šancí nedali, proto byl poločas jen 1:2. Sice jsme vedli, ale první poločas byl horší, než jsme si představovali. Pak se nechal vyloučit ze soupeřova týmu Milan Fukal. My jsme zvýšili, dali jsme na 3:1 a bylo po zápase. V dalším kole máme doma KOVO. Těm se moc nedaří, tak uvidíme, jak to bude probíhat.“



Smržovka B – Malá Skála 4:2 (2:1)

za domácí vedoucí týmu Veronika Veseloušová:

„V prvním poločase jsme dokázali proměnit šance, ale i hosté nás trestali z brejků. V druhém poločase jsme byli lepší, dvakrát jsme skórovali a vítězství jsme si nenechali vzít. Tentokrát jsme byli lepší a body jsme si nenechali vzít.“



za hosty hrající trenér Petr Volek:

„Na Smržovce nás zaskočilo trochu počasí. Nejdřív začalo pršet, pak dokonce i chumelit. V první půli, jako tradičně, jsme nedali góly. Domácí dali a bylo po zápase. Ve druhém poločase jsme malinko srovnali, pak jsme dali z penalty na 4:2, ale domácí byli o něco lepší. Zápas mě mrzí, mohl dopadnout jinak. Smržovka dobře držela balón. My máme marodné útočníky, nemáme, kdy by za ně nastoupil. Na podzim se nám moc nedaří. Teď jedeme na Novou Ves. Ta je v tabulce za námi, tam musíme bodovat. Pak máme doma Josefův Důl a končíme v Hodkovicích. Musíme z těch posledních tří zápasů nějaký bod urvat, aby to nebyla taková velká ostuda. Jsem z podzimu trochu špatný, z toho, že jsme až na chvostu tabulky. Ale když přijde na trénink jen šest lidí, s tím nejde nic dělat. Jsem z toho špatný, takhle to dřív nebývalo.

Držkov B – Hodkovice B 7:3 (2:2)

za domácí vedoucí týmu Jaroslav Salaba:

„Ještě před utkáním se přes držkovské hřiště přehnalo krupobití a utkání se tak zahájilo na hodně promáčeném hřišti. Hosté byli z počátku utkání mnohem aktivnější a dvakrát se dostali do vedení. Nicméně domácí dokázali vždy dokázali zareagovat a vyrovnat. Navíc ještě Vaníček neproměnil pokutový kop. Postupně také začali domácí přebírat aktivitu na hřišti. Do druhé půle nastoupil Držkov mnohem aktivněji a po celý druhý poločas si aktivitu udržel. Držkov za druhý poločas nastřílel 5 branek, zatímco hosté se trefili pouze jednou. Utkání tak skončilo zaslouženou výhrou domácího celku.



Za Hodkovice tiskový mluvčí Filip Suska:

„Před zápasem se Držkovem prohnalo krupobití, ale hřiště celkem vydrželo. Ze začátku to bylo vyrovnané utkání, spousta šancí na obou stranách. My jsme dali první gól z rohu. Domácí vyrovnali. Po kombinaci jsme se dostali do vedení, v závěru první půle to bylo 2:2, domácím se podařilo vyrovnat. Druhý poločas začal podobně, akorát jsme dostali úplně zbytečné dva góly. A za stavu 5:2 už se všechno rozsypalo jako domeček z karet, už to nebylo takové, jako kdyby to bylo o gól nebo dva. Příště hrajeme doma s týmem Lučan. Je to další těžký soupeř, ale doufáme, že to na domácím hřišti zvládneme.“



Plavy B – Nová Ves 7:2 (3:1)



za domácí kapitán Jan Kouřil:

„Tři body máme, škoda, že jsme je udělali zrovna na Nové Vsi, se kterou sympatizujeme a obdivuju kluky Halamovi, jak se o novoveský fotbal a hřiště starají. Asi se nesešli v dobré sestavě, ale jich výkon byl sympatický. Měli i posilu, bývalého ligového a dnes rozdílového hráče Maška. Nebyl na tom ale zase tak dobře fyzicky, což bylo pro nás dobře. My jsme spoustu šancí zazdili, mohli jsme vyhrát daleko větším rozdílem. Ke konci už Nová Ves padla. Ale poločas končil 3:1, to nás trochu vyděsilo, tak jsme pak přidali. Zápas jsme ale po celou dobu ve svých rukou a s přehledem jsme vyhráli. Rozlučku s fotbalem v tomto zápase měl náš trenér Jaroslav Pekelský. Hrál posledních patnáct minut, dokonce se svým synem a přidal i gól, když proměnil penaltu. Trénovat bude dál, ale aktivně už hrát nebude. My moc přejeme Nové Vsi, aby se vzpamatovala a na jaře si vedla lépe. Hráče mají dobré, ale nescházejí se v plné sestavě.“



DALŠÍ KOLO:



sobota 21.10. v 15,30 hodin:

Nová Ves – Malá Skála, Josefův Důl – Smržovka B, Mšeno B – Držkov B



neděle 22.10. v 15,30 hodin:

Jenišovice – FK Kovo, Plavy B – Kokonín, Hodkovice – Lučany B