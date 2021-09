V klubu FC Pěnčín odstartovaly podzimní soutěže s velkými změnami. Tak velkými, že A i B tým se usadily na první příčce svých soutěží. Kam přijedou, soupeři vědí, že zápas to určitě nebude jednoduchý.

B mužstvo pod vedením trenéra Jana Řezáče hraje okresní přebor, nižší soutěž, než ve které bojoval před změnami v organizaci. Hráči béčka odehráli tři zápasy, ve kterých nastříleli soupeřům 42 golů !!!

Mají devět bodů. Je to ale stejně, jako druhá Malá Skála a třetí Hodkovice n. M. B. Od čtvrtého Kokonína, který zatím vybojoval šest bodů, dělí trojici nejlepších tři body.

Jak se změní pořadí a počet bodů po víkendu?

B mužstvo FC Pěnčín zajíždí v sobotu 18.9. na hřiště Jiskry Josefův Důl. Utkání začíná v 16,30 hod.

Jak hodnotí dosavadní výkony trenér Pěnčína Jan Řezáč?

"Musím říct, že jsme lepší. Tato okresní soutěž pro nás není, hráli jsme I. A třídu. A já mám k dispozici skoro stejný kádr, až na pár výjimek. Raději bychom hráli alespoň I. B třídu. Čekali jsme ale, že soupeři nebudou mít takovou kvalitu. Touto soutěží musíme projet úplně suverénně. A zatím se nám to daří. V posledním utkání minulého víkendu jsme vyhráli 14:2. Ve dvacáté minutě už byl stav 4:0. V prvním poločase jsme hráli výborně. Jak se ale skóre zvyšovalo, tak se vytrácela koncentrace hráčů. Hra už pak neměla takovou úroveň. Když jsme hráli v Brodě, tak, i když jsme vyhráli, tak jsme nepředvedli dobrý výkon. Žádného soupeře učitě nepodceňujeme, do každého utkání jdeme s pokorou. O víkendu nás v Josefově Dole čeká těžké utkání na malém hřišti. A soupeř bývá doma úspěšný. Jedeme tak bezpodmínečně vyhrát, ale že by to bylo zadarmo, tak to si nemyslím."