V okresním přeboru Sokol Kokonín doma porazil FK Kovo 3:2. Za domácí předseda klubu František Maixner: „Hosté byli v prvním poločase aktivnější a po zásluze šli ve 27. minutě do vedení. Druhý poločas byl vyrovnanější a bohatší na góly. Šťastnější jsme nakonec byli my, když rozhodující gól padl až v závěru utkání.“

Za hosty trenér Lirigo Karagi: „V prvním poločase jsme byli lepší, ale neproměňovali jsme šance, měli jsme špatnou koncovku. Ve druhém poločase byla hra vyrovnaná. Za stavu 2:2 platilo nedáš, dostaneš. My jsme šanci nevyužili, oni ano a těsně vyhráli. Na lavičce jsme měli pět hráčů, v tom problém nebyl. Chceme udržet dobrou partu a pohodu. O postup nám nejde.“

I.B třída: Plavy předvedly poločas hrůzy. Držkov je dál neporazitelný

V okresním přeboru Jablonecka se o víkendu potkal také B tým Mšena s béčkem Hodkovic. Zvítězili hosté a tři body putovaly do Hodkovic. Trenér mšenského týmu Vojta Svozil: „K zápasu jsme se nesešli v silné sestavě, dorost a B hraje dohromady někteří kluci po Čarodějnicích nedorazili. Odehráli jsme zápas, jak to šlo nejlépe, se ctí a spíš to vypadalo jako přátelák. Hodkovice byly silnější. Kluci si svoje šance vytvořili, tuto soutěž se teprve učí získat. A mají výhodu, že se dorostenci dřív dostanou do chlapů a mají možnost do vyšší soutěže tak dřív nahlédnout. Dorost je budoucnost okresního fotbalu. I když přístup by měli mít někteří určitě lepší a měli by si uvědomit, že je druhý den čeká zápas.“

Za hosty trenér Roman Zitko: „Hodně nás podržel gólman, hodně soupeři vychytal. Mšeno mělo hodně šancí. Hráli za domácí mladí kluci, kteří nám dali zabrat, byli šikovní. Teď nás čeká doma Kokonín, to bude těžký soupeř, na jaře jsme s ním prohráli. Ale to jsme nebyli kompletní, měli jsme i kluky z dorostu, teď se snad sejdeme a zadaří se.“

Z Plavů si tři body odvezla Zásada za výhru 3:0. Kapitán B týmu Petr Fišer byl spokojený. „Důležitá byla zkušená obrana, jak to bylo poskládané od trenéra Mrkvičky. Hráli jsme ze zajištěné obrany, plnili jsme úkoly. V Plavech bylo těžké hřiště, vysušené, dobře se na něm nehrálo. Šancí jsme měli víc, byl to bojovný zápas. Soustředili jsme se na zajištění obrany přes zálohu na hrotové útočníky. Poločas byl nula nula. Ve druhém jsme pokračovali ve své hře, ale vytěžili jsme z chyb domácích. Z rozehrávek jsme dali dva góly na dva nula. Plavy celou hru otevřely, hráli za ně mladí kluci. A my už jsme ji kontrolovali a předali třetí gól. Naše hra, přes obranu, přes zálohu, byla zodpovědná. Chtěl bych vyzvednout výkon osmnáctiletého rozhodčího, který pískal prvně, byla to jeho premiéra na velkém hřišti zápase. Zvládl to výborně na obě strany. To se mi líbilo. Naším cílem je postoupit. Ale plánu to máme až příští sezónu. V této dominuje soutěži Pěnčín B a přes ten by bylo asi hodně těžké postoupit. A právě pěnčínské béčko nás čeká v pátek 6. května od 18 hodin. A my se na něj chceme pořádně připravit a trochu mu to na domácí půdě znepříjemnit. Počítáme, že přijde v tento čas i hodně fanoušků. Chceme Pěnčínu oplatit porážku z podzimu. Chtěli bychom doma vyhrát. Máme k tomu i připravený trénink, ale prozrazovat nic nebudu. Pro Pěnčín to bude možná překvapení. Ale my chceme doma tři body vybojovat.“

Sedm gólů bude Hradeckého do pokladny Hodkovic určitě něco stát

Tři body si doma připsalo držkovské B za porážku Malé Skály 3:2.

A neporažený na domácí půdě zůstal opět Pěnčín B, když vyhrál nad rezervou Železného Brodu 4:0.

A pohoda vládla i v okresní soutěži, třeba na Nové Vsi. Tam si to rozdal v okresní soutěži domácí tým (modrý) s hostujícími Radčicemi (červené). A novoveský trenér Kohout byl s výhrou svého týmu a s výsledkem 9:2 nadmíru spokojený: „Soupeře jsme přehrávali fotbalově i fyzicky. Byla to jen otázka, kolik dáme gólů. Mohlo jich být i deset. Na soupisce máme i pět ukrajinských hráčů, kteří tu ale už žijí dlouho a hrají za nás tři roky. A hrají dobře. Na postup ale nemyslíme, chceme hrát tak, aby se to líbilo divákům, dali si tady vuřta a pivo a byla pohoda. Chceme se držet v popředí tabulky, teď jsme na druhém místě.“