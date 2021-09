"Dobrá defenziva našich obou mužstev je základem dobrých výsledků z poslední doby. Nedostáváme zbytečné nebo laciné branky a to se odráží na výkonech celého týmu. Zajímavá statistika: Z posledních 10zápasů A (6) + B (4) jsme prohráli pouze jeden a to v Zásadě 2:3. Další zápas v sobotu 18. září hrajeme od 10,30 hodin na Rádle," řekl Ondra Votoček.

"Druhý poločas jsme vystřídali, čerstvé hráče na hrot Čermáka a Janduru a to se ukázalo jako klíčové, když oba hráči definitivně rozhodli zápas pěknými brankami okolo 70. minuty na 3:0.

Další domácí zápas okresního přeboru II. třídy, tentokrát proti Josefově Dolu. Poměrně kvalitní složení týmu dávalo naději na solidní výsledek. A to se také potvrdilo.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.