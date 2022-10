"Utkání pro nás dopadlo dobře. Ale jednoduché to nebylo, nastoupili jsme jako mistři světa, asi jsme si mysleli, že se soupeř porazí sám. A první poločas jsme 0:2 prohráli. Hráli jsme šíleně, byla to z naší strany tragedie. Prohrávali jsme zaslouženě. O poločase jsme si něco k situaci řekli, trochu jsme to přestavěli. Hráli jsme jen na tři obránce a díky tomu jsme dali dva góly. S odřenýma ušima jsme pak vytáhli skóre na 3:2. Soupeř by si ale zasloužil remízu. Přijel bez gólmana, do brány šel Mirek Šilhán a ten je nakonec vychytal. My jsme pokračovali v neproměňování šancí, jako to bylo už o víkendu. V neděli jedeme do Brodu, tam to bude boj. Máme stejně bodů a bude se hrát o druhé místo. Zároveň ale hraje naše áčko, takže to musíme zvládnout bez posil," okomentoval utkání kapitán týmu Jan Kouřil.

"Po velmi dobrém výkonu v prvním poločase a dvou krásných gólech byl poločas 0:2 pro hosty, po přestávce domácí tým šikovně vystřídal, díky penaltě snížil na 1:2. V závěru utkání měli domácí více štěstí, po standardní situaci se dočkali vyrovnání a v zápětí po rychlé akci na 3:2. Vzhledem k průběhu hry by utkání více slušela remíza," řekl k zápasu za hosty František Maixner.

Spartak Smržovka B - SK Hodkovice B 0:2 (0:1)

Za hosty se z vítězství a bodů radoval trenér Roman Zitko. "Podařilo se nám vyhrát v deseti lidech. Domácí byli hodně aktivní dopředu, takže dělali chyby. Snažili se vstřelit gól. Nám se podařilo dát první a v oslabení pak ještě přidat další. Nechci říct, že byl slabý soupeř, jen se snažili o gól a nepovedlo se jim to. My jsme už tři body potřebovali. Teď máme doma Kovo. A uvidíme taky, jak bude vypadat trávník po těch deštích."