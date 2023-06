Branky: Janků – Kochánek, Matúška, Prousek Za domácí vedoucí týmu Zdeněk Miksa: „Hrálo se nám dobře, ale porazili jsme se sami, hned zkraje jsme udělali dvě zbytečné penalty. Bylo to vyrovnané utkání, soupeř nás až tak viditelně zase nepřehrával. My jsme dostali tři góly po našich hrubých chybách. Chybělo nám několik několik hráčů, tak jsme se taky dávala těžko dohromady. Ale kluci si odehráli slušné utkání. Ještě máme před s sebou dvě kola. Hrajeme ještě dvakrát venku. Teď pojedeme do Lučan a končíme na Malé Skále.“

Za hosty kapitán Martin Kotyza: „Kluci to zvládli. V prvním poločase jsme proměnili dvě penalty. Ve druhém jsme přidali třetí gól. Pak už jsme zápas kontrolovali. Jedeme dál, už nám stačí jeden bod a jsme tam, kde jsme chtěli, postoupíme do I. B třídy.“

Železný Brod B – Jenišovice 1:1 (0:1)

Branky: Vít – Vavřich

Za hosty hrající trenér Leoš Bernat: „Před utkáním bychom si remízy cenili, protože jsme hůř dávali tentokrát dohromady sestavu. Po zápase bychom byli rádi za tři body. Rozhodčí nám jeden gól neuznal, který už byl za čárou, takže jsme měli mít gól uznaný. A v první minutě jsme měli tutovou šanci, kterou jsme zazdili. Splnili jsme aspoň remízu, ale mohli jsme brát tři body. Utkání bylo celkem vyrovnané. Ještě nás čeká doma Smržovka a končíme proti Držkovu. Máme už třetí místo, tak necháme zahrát kluky z lavičky.“

Za domácí trenér Zdeněk Mařík: „Oba poločasy byly podobné, málo šancí z obou stran. Remíza je zasloužená pro oba týmy. V první půli jsme měli náznaku šancí víc my, ve druhé oni.“

Jarolím, Fukal, Čížek vyběhli za starou gardu Sparty na železnobrodský trávník

Hodkovice B – Mšeno B 3:5 (1:4)



Branky: Najman, Šajbort, Kovár – 2x Havlíček, Slobodianiuk, Zámečník, Vaňouček

Za domácí trenér Roman Zitko: „První naše půle byla katastrofa, pak jsme prostřídali a druhou jsme vyhráli, ale celkově za nás, bohužel. Ještě máme Zásadu a doma Lučany. Tak uvidíme, pak bude už pauza. Ale já mám pocit, že u nás už si dalo více hráčů pauzu. Ale všude to je asi stejné.“

Za hosty trenér David Ryšavý: „Nastoupili jsme od první minuty, hráli jsme výborně, první poločas jsme vyhráli. Měli jsme spoustu šancí, bylo to jednoznačné. Soupeř hrál ale taky dobře.“

Nová Ves – Plavy 2:10 (1:6)

Branky: Kniazkov, Maloci – 5x Lupa, 3x Balatka, 2x Jandura

Za hosty trenér Jan Kouřil: „Začínali jsme o dvacet minut dýl, než se soupeř vůbec sešel. Bylo to utkání rozdílu třídy. Nám taky dalo práci dát se dohromady, protože áčko hrálo souběžně. Ale zázračně se nám uzdravilo dost kluků, tak jsme dali mančaft dohromady. Dva z áčka, kteří na Smržovku nejeli, nám pomohli a bylo to hodně znát. Mohli jsme vyhrát i vyšším rozdílem, ale pak už nám bylo soupeře líto a my jsme to odehráli se suchým tričkem. Ani jsme se nezadýchali. Teď se nám odsouvá zápas s Kovem až na příští středu a poslední nás čeká Malá Skála. Mezitím už si ale o víkendu stihneme udělat dokopnou, abychom oslavili konec sezóny.“

Stříbrný pohár putoval do Jablonce. Zlatý unikl Mozartovce jen o vlásek

Smržovka B – Malá Skála 5:4 (2:1)

Branky: 2x Polák, 2x Vodička, Štětkář – 2x Polák, Novák, Hudec

Za domácí Lukáš Červenka: „Bylo to zajímavé, hrálo se nám dobře. Prohrávali jsme, pak jsme poločas otočili. Soupeř srovnal na 3:3, my jeden gól přidali a hosté zase vyrovnali na 4:4. Takže to byl takový zápas na houpačce. Ale rozhodující gól jsme dali my a hostům už nezbývaly síly na vyrovnání. V neděli jedeme do Jenišovic, tak bude taky zajímavé utkání.“

Za hosty hrající trenér Petr Volek: „Jeli jsme s minimálním počtem lidí, jen jednoho na střídání. Vedli jsme, oni otočili. Zápas to byl vyrovnaný. Byl jsem spokojený, kluci si to odmakali. Srovnali jsme dokonce na 4:4. Pak to soupeř napálil z dálky a trefil se. Teď máme doma Držkov a na poslední utkání jedeme do Plavů. A pak už sezóna skončí. Máme málo hráčů, na trénink jich chodí minimum. Mají pracovní povinnosti, ze kterých se nemůžou uvolnit, k tomu pár zranění.“

Držkov B – Kovo 1:1 (0:1)

Branky: Vaníček – Abraham

Za domácí vedoucí týmu Jaroslav Salaba: „Od první minuty byl hostující tým lepší. Nám se příliš nedařilo a nedokázali jsme udržet míč. Takto se vyvíjela celá první půle. Hosté si vytvořili několik šancí, ale proměnit dokázali pouze jedinou. Domácí v poločase přesunuli několik hráčů na jiné pozice a vystřídali. Do druhé půle se jim vstup podařil, když po chybě hostí využil situace Vaníček a vyrovnal. V 54. minutě se po druhé žluté kartě Zajíce hostující tým dostal do deseti. Početní výhodu se však Držkovu nepodařilo využít. Naopak do vedení se mohli dostat hosté po nařízeném pokutovém kopu sice branku vstřelili, ale po vběhnutí hráčů obou celků se penalta opakovala. Napodruhé ji pak zneškodnil výborným zákrokem Pivrnec. V závěru utkání se dožadovali pokutového kopu také domácí, nicméně rozhodčí ji neodpískal. Po dramatickém závěru skončilo utkání asi zaslouženou remízou.“