Dohrávky okresního přeboru se hrály za téměř letního počasí. V minulosti byli hráči zvyklí hrát první jarní zápas v rukavicích a ne si hlídat pitný režim, aby vůbec devadesát minut v tom teple uběhali. A Jenišovice možná běhaly zbytečně. Ještě neví, zda jim vítězství 5:0 nad soupeřem z Lučan, bude uznán.

Jenišovice - Lučany B | Video: Josef Březina

Jenišovice – Lučany B 5:0 (4:0)

„Vyhráli jsme 5:0, ale máme problém s registrací, protože nám nefungoval systém FAČR. Když jsem se díval na FAČR, také mi to ukazovalo nesmysly. Bylo nám sděleno, že systém se nějak kolabuje. To je tedy skvělý start do soutěže, že? My jsme zaplatili členské příspěvky, odeslali jsme hromadný příkaz. Ale když systém nefungoval, vyřadilo nám to deset lidí. Vyhráli jsme, ale nebyli jsme tak aktivní, jak bychom měli být. Byli jsme lepší než soupeř, ale chyběl nám pohyb a bylo to vidět, že to ještě není ono. Ale zaslouženě vyhráli. Pokud nám zápas neuznají, tak by to bylo kontumačně 3:0. I tak ale máme na jaro jasný plán, chceme vyhrát a postoupit. Bylo by dobré, kdyby Jevišovice postoupily z okresu výše. Vyšší třída by jim slušela. Teď jedeme zase do Lučan. Toto byla ještě dohrávka z podzimu. Další kolo máme zase proti stejnému soupeři,“ řekl k dohrávce hrající trenér Leoš Bernat.

„Naše béčko sice odehrálo utkání v Jenišovicích, ve kterém prohrálo, nicméně domácí měli v zápisu o utkání pouze sedm hráčů a nastoupili v jedenácti. Tento duel tak bude předmětem řešení STK,“ řekl za Lučany Oldřich Churý.

Plavy B – Držkov B 3:2 (2:0)

„Bylo to zajímavé. Jsme zvyklí hrát vždy první jarní zápas v rukavicích a s hřejivou emulzí. A teď? Teď jsme v 25. minutě museli přerušit hru, abychom se mohli občerstvit, protože bylo velké teplo. Podle toho také vypadal fotbal, nebyl moc běhavý. Bylo to takové, že divák stíhal sledovat všechno. Oba týmy hrály pomalý fotbal. Hřiště bylo poměrně měkké, od našeho A týmu trochu rozbité. Určitě je to ale pro nás skvělý výsledek. Dobré tři body. Myslím si, že jsme byli v zápase lepší. Spoustu šancí jsme neproměnili. Když bylo skóre 3:2, báli jsme se, že to skončí remízou, ale nakonec jsme to zvládli a dotáhli do vítězného konce. Je dobré, že máme teď hodně lidí. I když hraje A tým zároveň s béčkem, stále máme široký kádr,“ zdůraznil kapitán B týmu Jan Kouřil.