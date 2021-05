V sobotu 29. května startuje Sportima Cup OFS Liberec, ve kterém se střetnou dorostenecké týmy. Turnaj bude mít sedm kol, bude se hrát systémem každý s každým, poslední kolo je v plánu 26. června. Ve startovním poli jsou tyto celky – Rapid Liberec, Vesec/Kr. Studánka, Vratislavice, Doubí, Ruprechtice, Višňová, Hrádek a Mšeno.

Kluby mají možnost si termíny utkání přehodit v rámci víkendových dnů, i v rámci dnů v pracovním týdnu (zápasy 3. a 5. kola). Po termínu 17. května je možné změnit datum a místo utkání pouze po schválení ze strany OFS Liberec, na základě žádosti zaslané nejpozději 7 dní před začátkem původně plánovaného výkopu zápasu. Hrací čas je 2x45 minut.

Los prvního kola: Doubí – Vratislavice (29. května, 13.30 – UMT Doubí), Vesec/Kr. Studánka – Rapid Liberec (30. května, 10.30 – tráva Vesec), Hrádek n. N. - Ruprechtice (30. května, 14.00 – UMT Hrádek), Mšeno-Jablonec n. N. - Višňová (2. června, 17.30 – UMT Břízky).

V sobotu 6. června pak startuje Pohár OFS Liberec, který je určen pro seniorské týmy. Tady je systém trošičku jiný. Celkem 12 týmů je rozděleno po čtyřech do třech základní skupin. Vše pak skončí finálovými boji, kdy se týmy podle umístění rozdělí do čtyřech skupin po třech. To znamená, že první týmy ze základních skupin se střetnou v první skupině, druhé se střetnou ve druhé, třetí ve třetí a čtvrté ve čtvrté.

Finálové boje budou mít hrací čas 1x45 minut, všechno by se mělo odehrát 26. června. Hřiště a termín bude upřesněn dle výsledků základní části. STK žádá kluby o vyjádření, zda se může hrát finále u nich na hřišti a v jakém termínu.

Skupina A: Zdislava, Rozstání, Osečná, Hodkovice

Skupina B: Mníšek B, Bílý Kostel, Rapid Liberec, Višňová

Skupina C: Mníšek A, Machnín, Chotyně, Vesec

Los 1. kola, Skupina A: Hodkovice – Osečná (5. června, 17.00 – tráva Hodkovice), Rozstání – Zdislava (6. června – 14.00, tráva č. 2)

Skupina B: Višňová – Rapid Liberec (5. června, 16.30 – tráva Višňová), Mníšek B – Bílý Kostel (5. června, 17.00 – tráva Mníšek)

Skupina C: Chotyně – Mníšek A (termín bude doplněn), Vesec – Machnín (6. června, 15.00 – tráva Vesec)