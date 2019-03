Borci z pralesa, kteří kopou jen pro radost a samozřejmě žízeň, si několikrát zahráli proti prvoligovému Slovanu a okusili trénink pod ligovým koučem. A to se hned tak někomu nepoštěstí.

„My jsme v projektu od pilotní ročníku 2010/11. Hned v první sezoně jsme vyhráli super fotbalový den, kdy k nám přijel náklaďák od Gambrinusu a točilo se tady pivo a na hřišti byly fotbalové atrakce,“ vzpomíná na začátky projektu jednatel klubu a hráč Martin Bušovský, který obléká dres Krásného Lesa už patnáct let.

Největším zážitkem byl pro amatéry z vesnice, kde žije pět set obyvatel, zápas s ligovým Slovanem Liberec. „Při naší historické mistrovské sezoně jsme vyhráli přátelský zápas proti Slovanu přímo na hlavním stadionu. Prohráli jsme 3:19, ale všichni jsme si to užili. Máme super zážitky,“ usmívá se Bušovský.

S Libercem se pak Krásný Les utkal ještě několikrát. „Na první zápas jsme vypravily dva plné autobusy a spousta lidí z vesnice jela autem. V ostatních klubech nám „záviděli“, když jsme hráli s Liberce znovu, tak jsme nechali zahrát i kluky z jiných týmů,“ líčí Bušovský.



Další nevšední odměnou byl trénink pod ligovým koučem. Do Krásného Lesa dorazil tehdejší trenér Mladá Boleslavi Ladislav Minář. „Ukázal nám to nejzajímavější z tréninku prvoligového týmu,“ popisuje.



Klub z Frýdlantského výběžku získal díky projektu i finanční podporu a věcné ceny. „Dostali jsme už několik sad nových dresů, což nám ušetřilo hodně peněz. Za to jsme moc rádi.“ V letošní sezoně se Lesu příliš nedaří, po podzimu je až osmý. „Teď nám to moc neklape, ale jen fotbalově,“ netrápí se Bušovský.