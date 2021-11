Jednoznačné utkání se hrálo v Plavech, domácí tam zničili Horní Brannou jasně 8:0. Domácí od začátku diktovali tempo hry a brzy začali střílet góly. „Před zápasem nás strašil poločas hrůzy, který jsme předvedli nedávno právě v Branné. Chtěli jsme jí vrátit vše i s úroky a to se povedlo nad očekávání. Branná přijela bez lepších hráčů a torzo původní sestavy nemělo nárok na nic Úvodní gól dal dobře hrající Toman. Následovaly další pěkné akce a branky. Hattrick si připsal Prousek. Pěknou akci Tomana zakončil sváteční střelec Lejsek. Náš gólman Tomáš v brance mrzl bez zákroku celých 90 minut. Branek jsme mohli dát víc. Udělali jsme pěkný výsledek, po 4 brankách v každém poločase. Ale bylo to proti velmi slabému soupeři, takže výsledek netřeba příliš přeceňovat,“ zdůraznil za domácí Ondřej Votoček.

Naprosto odlišná situace je v západní skupině, kde je čelo tabulky neuvěřitelně vyrovnané. První čtyři celky dělí šest bodů. Druhé místo drží Kamenice, která doma porazila 3:0 poslední Stráž nad Nisou. „Nebylo to z naší strany povedené utkání. Rychle jsme vedli. Místo toho, abychom hráli v klidu, jsme byli hodně nepřesní a dostávali jsme bojující Stráž do hry. Podržel nás brankář Pavlíček. Bylo to takové utrápené vítězství,“ řekl Jakub Serdel, hrající předseda.

Emoce plály ve Cvikově, kam dorazil dubnický nováček. Hosté rychle vedli, domácí skóre otočili. V závěru Dubnice vyrovnala, gól byl ale kvůli hraní rukou o chvilku později odvolán. „Tohle vám opravdu sebere chuť do fotbalu. Normálně chci po sezoně skončit. Přitom do té doby to byl zápas v pohodě. Je pravda, že míč tam škrtl ruku jednoho z hráčů. Ale proč zkušený pomezní začne mávat praporkem až v té době, kdy na něj domácí lavička sprostě řve ty nejhorší nadávky? Tohle mi hlava nebere. Cvikov chce postoupit, ale s touhle hrou na to rozhodně nemá. To máte zase zkažený celý víkend,“ čertil se Rudolf Věchet, trenér Dubnice. Zatímco jeho svěřenci jsou devátí, Cvikov drží páté místo a je na dostřel nejvyšším pozicím. „Dubnice nás trápila, naštěstí jsme krom jedné situaci pokryli jejich střelce Věcheta. V závěru tam byly emoce. Podle nás tam bylo jasné hraní rukou. Samozřejmě se tam na rozhodčího hulákalo. Následně byla branka odvolána a začala řvát hostující lavička. Za nás správně neuznaný gól,“ pokrčil rameny Jan Záhorský, trenér Cvikova.

Doksy pokračují ve zlepšených výkonech. Špatně nehrály ani proti Vratislavicím, přesto doma prohrály 1:2. „Za mě to bylo spíše remízové utkání. Vratislavice měly prostě více fotbalového štěstí, to je celé. Naše výkony se ale zvedají, tréninková morálka je dobrá. Věříme, že do konce podzimu ještě nějaké body uhrajeme. Rozhodně hrajeme lépe, než na začátku sezóny,“ má jasno Karel Kapoun, vedoucí Doks.

Žandovská mizérie nekončí. Spartak nevyhrál ani ve třináctém zápase v řadě. Svěřenci Jana Studenovského doma podlehli Hodkovicím 1:6, v tabulce jsou tak předposlední. Žandov má navíc nejhorší útok v soutěži. „Budu se opakovat. Pořád dostáváme neuvěřitelně laciné góly. Přitom teď byla na hřišti hodně zkušená sestava. Přesto to nepomohlo. Říkáme si, jak musíme zachytit začátek a stejně po deseti minutách prohráváme. Teď nás čeká zápas podzimu, kdy hrajeme na půdě poslední Stráže. Tam prostě musíme vyhrát, jinak to bude ještě horší,“ přiznal Jan Studenovský, kouč Žandova.

Kanonýři na západě:

20 – Jarý (Rozstání)19 – Věchet (Dubnice)15 – Kouba (Žibřidice), Dědič (Vratislavice), Bolina (Rozstání)14 – Marx (Vratislavice)12 – Gschwentner (Rapid Liberec)10 – Jurák (Vesec), Janků (Hodkovice), Kočí (Doksy)

Kanonýři na východě:

36 – Brož (Držkov)19 – Obršlík (Mšeno)13 – Kyncl (Harrachov)12 – Just, Vomáčka (oba Držkov)11 – Jón (H. Branná)10 – Pavelka (Lučany), Prousek (Plavy), Povr (Studenec), Červinka (Mírová)