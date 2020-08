Letní příprava ve všech klubech se chýlí ke konci. Některé týmy se připravují na první pohárové utkání a jiné na začátek mistrovských soutěží.



POSLEDNÍ PROVĚRKA

Na hřišti v Pěnčíně se utkali domácí, kteří hrají I. A třídu s týmem Jiskry Mšeno A, úspěšným účastníkem krajského přeboru.

FC Pěnčín – FK Jiskra Mšeno 1:3 (1:1)

V úvodu zápasu domácí hráli velmi aktivně z bloku a dobře se přesouvali a hrozili z rychlých brejků, hlavně po levé straně přes exmšenského Mätzelta.

Po jedné takové akci právě Mätzelt nacentroval na urostlého Huška a ten vstřelil hlavou branku na 1:0. Mšeno sice bylo na balónu, přesto se do šancí nedostávalo, hlavně kvůli laciným ztrátám v předfinální fázi. Po třiceti minutách hosté přestali kazit a dostali se více do hry, což vyústilo v branku na 1:1, která padla po rohovém kopu, kdy aktivní Košťál na zadní tyči dohrál roh a po odrazu se míč dostal k Vébrovi, který prostřelil bránící hráče.



PAK NASTOUPILI MLADÍ

V druhé půli Mšeno provedlo několik střídání a do druhého poločasu nastoupila notně omlazená sestava. Ta hýřila aktivitou a vypracovala si dvě branky.

První po průnikové přihrávce Šilhavého na Štemberka, který přihrál pod sebe Maryškovi a ten skóroval na 2:1. Na 3:1 padl gól po akci Šťovíčka se Šilhavým, který sklepl Pourovi, jenž předložil balón na podnose Štemberkovi. A ten vstřelil poslední branku utkání.

Domácí měli největší šanci v druhé půli po standardní situaci, kdy Hlubuček hlavou přestřelil.

Hrající manažer hostů Adam Pelta zápas okomentoval slovy: „Pěnčín má teď mužstvo, které může být v I. A třídě první nebo druhé. I od nás ze Mšena přešli do Pěnčína tři hráči. Prezident klubu pan Strnad mužstvo doplnil velmi dobře. To má teď zajímavé složení ze zkušených hráčů. Pro nás to byl kvalitní soupeř.“

Utkání zhodnotil také trenér Jiskry Mšeno Miroslav Procházka: „Do třicáté minuty byli domácí lepší. Ve druhé půli jsme je už přehrávali, ale hodně šancí jsme nedovedli využít. I Pěnčín měl také dobré akce. Gólů mohlo padnout daleko víc. Poslední přípravný zápas určitě svůj účel splnil. Teď nás už čeká předkolo poháru proti Harrachovu. Hrajeme v neděli 16. srpna od 17 hodin v Břízkách. Budeme rádi, když nás fanoušci přijdou podpořit,“ připomenul další zápas trenér Mšena.

Trenér Pěnčína Jan Řezáč k duelu uvedl. „I když jsmeprohráli, tak v prvním poločase jsme byli určitě lepší. Doplatili jsme na neproměněné šance. Předvedli jsme stoprocentně nejlepší výkon v letní přípravě. Hráli jsme to, co jsme si řekli. Já jsem s výkonem našich hráčů spokojený. Navíc jsme hráli s jedním z nejsilnějších týmů krajského přeboru.“

Pro Pěnčínské to bylo poslední přípravné utkání. V sobotu 15. srpna je čeká pohárový zápas, který hrají doma proti Chrastavě. Začátek je v 17 hodin.

Řezáč chválil průběh letní přípravy. Tréninkový plán hráči splnili. „Jsem spokojený s docházkou, s přístupem hráčů a také s novými posilami, které k nám přišly.“