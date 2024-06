„Nesešli jsme se, chybělo nám asi pět nebo šest hráčů základní sestavy. To bylo znát. Dostali jsme první gól z ofsajdu a hned potom druhý. A bylo po zápase. Oni to zatáhli a čekali na brejky. A docela se jim to dařilo. Co měli, tak to relativně proměnili a my jsme nedali ani penaltu. Trefili jsme dvě břevna. Domácí vyhráli zaslouženě,“ řekl za hosty Leoš Bernat.

Smržovka B – Josefův Důl 0:6 (0:2)

„Bylo to horší, než v minulém kole, když jsme vyhráli na Malé Skále. Tam dával branku gólman ze šedesáti metrů a ještě tam nahrával. Chytil roh, výkop a branka. Dali jsme na jedna nula. Pak dával gólman ze šedesáti metrů přímý kop a trefil bránu. To bylo parádní. Ale, bohužel, tentokrát jsme se na poslední zápas doma nesešli. Hráli jsme v jedenácti lidech. První tým tabulky nás jednoznačně přehrál. Teď ještě jedeme do Hodkovic, doufám, že vyhrajeme. Tam je to nadějné,“ řekl smržovský Lukáš Červenka.

„Smržovka nekladla velký odpor, takže to bylo pohodové utkání. Na gólech se kluci vystřídali, 6 gólů a 6 střelců. Musíme si všichni sednout a probrat, jestli chceme postoupit. Máme už starší mančaft. A nechceme, abychom pak v I. B třídě neuspěli. Necháme to na hráčích, jak se rozhodnou. Poslední zápas máme v sobotu od pěti s Malou Skálou a to by kluci měli vyhrát. Po dlouhé době máme lepší rok. Chtěli jsme bojovat o špici, ale že bychom to mohli vyhrát, s tím jsme nepočítali. Mančaft se ustálil, kluci chodili trénovat a bylo to v celé sezóně znát,“ řekl vedoucí týmu Josefova Dolu Zdeněk Miksa.

Kokonín – Plavy B 2:5 (2:1)

„Zahazovali jsme jednu šanci za druhou. To nás trápí teď ve všech zápasech. A paradoxně oni taky nebyli úplně v nejsilnější sestavě. Dali nám laciné góly po našich chybách. Prohrávali jsme ve dvacáté minutě dva nula, ale postupem času jsme zase v druhé půlce to otočili, byli jsme pohyblivější a vytrvalejší a začali jsme proměňovat šance a dali jsme pak za posledních deset minut tři, čtyři góly. V posledním kole proti týmu KOVO a budeme chtít vyhrát,“ zdůraznil Ondřej Votoček za tým Plavů.



Lučany B – Hodkovice 8:0 (4:0)

Malá Skála - Nová Ves 1:5 (1:3)

Držkov B - Mšeno B 0:6 (0:3)