V Lučanech si na nedostatek zájemců o fotbal nestěžují. Potřebovali by trenéry. Ale v FK Lučany se věnují mládeži zadarmo, což nebývá tak časté. Klub občas přidá nějakou korunu alespoň na benzín. Cílem koučů je, aby se co nejvíc mladých fotbalistů z FK Lučany dostalo do vyšších soutěží, dalších kvalitních klubů a jednou třeba až do prvoligového týmu. A hlavně, aby trávili příjemně a užitečně volný čas a fotbal je bavil.

Fotbalová mládež na Jablonecku, ilustrační | Foto: Josef Březina

Předseda FK Lučany Oldřich Churý, tým mladší a starší přípravky, mladší a starší žáky (fůze s Jiskrou Mšeno): „Naše mládež momentálně svými výkony a kvalitou převyšuje týmy mužů. V meziokresním přeboru Liberecka vedou tabulku starší žáci a vypadá to, že soutěž vyhrajou, což by pro nás byl velký úspěch. Mladší žáci se pohybují uprostřed tabulky své soutěže. Starší přípravky se pohybují mezi třemi nejlepšími a mladší hrají také dobře. Určitě ve své soutěži nepatří k nejhorším. U těchto věkových kategorií ale nejde ani tak o to, na jakém jsou místě, ale aby si zahráli, měli do fotbalu chuť, chodili na tréninky a pohybovali se. Máme u nás mládežníků dostatek a sjíždí se k nám i z okolí, včetně Jablonce. Naším zájmem je, aby měla mládež chuť sportovat a bavilo jí to.“

Předseda FK Lučany Oldřich Churý uvedl, že fotbal mládeže není pro klub zase až tak finančně náročná položka, a to i přesto, že podmínky v lučanském areálu, včetně trenérů a vybavení, mají mládežníci velmi dobré. „Na okresní turnaje s nimi jezdí rodiče. Tréninkové balóny jim také rádi zakoupí, aby měl každý svůj. Samozřejmě, že od klubu dostanou dresy na zápasy. Ale to tak finančně náročné není,“ řekl.

V Lučanech pracují trenéři s mládeží zadarmo, což nebývá tak časté. Klub občas přidá nějakou korunu alespoň na benzín. Jejich cílem je, aby se co nejvíc mladých fotbalistů z FK Lučany dostalo do vyšších soutěží, dalších kvalitních klubů a jednou třeba až do prvoligového týmu.

Mc Donald's Cup zná nejlepší z okresu. Do kraje jdou ZŠ Mozartova a ZŠ Smržovka

„Rizikovou kategorií jsou dorostenci, kteří v určitém věku odcházejí na střední školy nebo se začnou věnovat jiným sportům a koníčkům. A právě ti jsou pro kluby důležití, aby se mohli postupně zapojit do týmu mužů. Plánujeme od nové sezóny v kategorii mladších dorostenců fůzi s Jiskrou Mšeno, který by hrál krajský přebor. Už teď takto spolupracujeme v kategorii starších žáků. Okresní fotbalový svaz plánuje vytvořit kategorii starších žáků, která už několik let na okrese chybí. Hráli by za upravených podmínek, například 8+1, od vápna k vápnu atd. Pak bychom nemuseli využít fůzi se Mšenem a mohl by mít každý klub v této kategorii svoje mládežníky. Na okrese by tak vzniklo pět, šest takových kolektivů starších žáků a mohli by hrát svůj okresní přebor, aby si co nejvíc zahráli,“ dodal.

S mládeží jsou v Lučanech spokojení. Jsou dny, kdy se na trávníku sejde i padesátka dětí. Když by přibylo trenérů, vedení klubu by se nezlobilo. Ale všechno funguje, podmínky mají v Lučanech parádní, malí fotbalisti dělají klubu jen radost.